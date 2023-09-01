德州最佳燒烤店 5家在休士頓各具特色

Blood Bros. BBQ的烤牛胸，剛烤完看來黑漆漆，但切開後卻鮮嫩異常。（取自Blood Bros. BBQ 網站）

紐約時報近日選出德州 最佳的BBQ燒烤店，其中五家位於休士頓 ，住在大休士頓地區的讀者，不妨看看底下的介紹，喜歡的就去嘗嘗看。

－Blood Bros. BBQ（Bellaire），地址5425 Bellaire Boulevard ，網址bloodbrosbbq.com

Blood Brothers集團已多次登上紐時的排行榜，由休士頓土生土長的三名亞裔老闆合力創辦。餐廳結合南亞風，除了主角烤牛腩（胸肉）外，還提供各式餐點，包括越南法國麵包夾煙燻牛肉、血腸佐泰國綠咖哩、肋排佐花生醬，還有河粉配牛肉的春捲。

－Brisket & Rice（Independence Square），地址13111 Farm to Market Road 529，網址brisketnrice.com

這家藏身於加油站內的燒烤店，最近受到媒體青睞後名聲鵲起。令人驚訝的還有，越裔陳姓兄弟的正職可不是廚師，而是休士頓北區的機械工。店裡除了有傳統的煙燻肉品，還有手撕豬、牛腩飯，後者更是陳家代代相傳的作法。

Brisket & Rice的招牌牛腩飯。（取自Brisket & Rice網站）

－Gatlin's BBQ（Oak Forest），地址3510 Ella Boulevard，網址Gatlinsbbq.com

Gatlin's BBQ長年的精湛廚藝最近終於獲得外界認可，位於休士頓西北區的店面，提供煙燻牛肉三明治、烤馬鈴薯、路易斯安納州風味的配菜。這家店最大的不同是早上7時就開門，但早餐只賣到10時，下午6時就休息了，而且周日休店，因此要吃的人可要把握時機。 Gatlin's BBQ的煙燻牛肉三明治。（取自Gatlin's BBQ網站）

－Ray's Real Pit BBQ Shack（Riverside Terrace），地址3929 Old Spanish Trail，網址raysbbqshack.com

平民路線的店家，主打德州東部風味的燒烤，還提供Cajun與Creole口味的菜餚，一盤整盤的烤肉與配餐正是Ray's Real Pit的特色。不過有經驗的熟客都會選周四來，因為有烤豬小排與煙燻牛尾。另外還有烤鯰魚與窮小子三明治（po'boy），再來一些什錦飯、玉米球，任何大胃王都能吃飽。 Ray's Real Pit BBQ的特色是吃到飽，一盤烤肉與配菜是基本配備。（取自Ray's Real Pit BBQ網站）

－Truth BBQ（Heights與Brenham），地址110 South Heights Boulevard, Houston與 2990 US-290, Brenham，網址truthbbq.com