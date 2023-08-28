最吸引年輕富人 德州排全美第二

佛羅里達州是最吸引年輕富有者移入的州。（Getty）

洛杉磯NBC 4電視台報導，佛羅里達州一直被認為是養老退休好去處，然如今，這個地方也吸引大量年輕且富有的新移民。SmartAsset近期一項分析顯示，該州是全美最吸引和留住年輕富人的州，德州 居次。而加州 和紐約州年輕富人增加率一度墊底。

該金融網站根據2021年國稅局（IRS）最新公開數據，確認各州淨收入最多的年輕專業人士，年齡在26歲至35歲、調整後的總年收入至少20萬元。在那一年，約有3391名高收入年輕人搬到佛羅里達州，1216人離開，根據SmartAsset，當年富有的年輕淨移民達2175。

排名第二是德州，一年內有4080人遷入。然而，該州也有大量年輕富人外移（約超過2000名納稅人），該族群淨移民人數達1909。

排名第三的是新澤西州 （New Jersey），僅管各年齡段的富人離開該州的比例很高，但同年也新增1048名年輕專業人士。SmartAsset經濟分析總編輯迪約翰（Jaclyn DeJohn）在報告中寫道，這是總體趨勢中最戲劇性的逆轉。

迪約翰說，佛州和德州因多種原因吸引著年輕富人，包括新興科技城市奧斯汀和邁阿密，這兩州溫暖的天氣和零所得稅也是原因之一。新澤西州靠近紐約市，住在那可享受生活在省錢的郊區，也可同時擁有紐約的工作、社交和娛樂等，對年輕人來說可能是兩全其美的好方法。

前十名吸引年輕富人的州還包括科羅拉多、北卡羅萊納、康乃狄克、華盛頓、田納西、亞利桑那和南卡羅來納等州。

迪約翰說，紐約和加州的年輕高收入者大幅領先其他州，是美國年輕富人湧入最多的州。2021年，近4000名年輕富人搬到紐約，近5000人將加州稱為新家，然而這兩州同年失去超過9000名相同條件的人口，在年輕富人人口上墊底。