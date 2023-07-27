性勒索千名網友 男10萬交保居家監禁
休士頓西北方馬諾利亞（Magnolia ）的23歲男子Andrew Venegas被控自2021年起性勒索超過1000名網友，其中許多是青少年。不過聯邦法官在18日裁定，原本已被羈押的Andrew Venegas可以以10萬元保釋，但必須限制住居，且不得使用任何可以上網的裝置。
聯邦檢察官表示，Andrew Venegas的犯案方式是駭進被害者的社交平台帳號，然後取得私密照片後，再對當事人勒索，部分人的照片甚至已經被公開在特定網站。Andrew Venegas接著聯絡被害人，威脅如果不給錢，他就會把裸露照片傳給他們的家人朋友，或是進一步公開更多照片。許多受害者因此上當匯款。
性犯罪專家、律師Jacob Schiffer指出，許多未成年人因此上當，因為他們都被Andrew Venegas唬住，如果不照做，他們的世界就會瓦解，但這起案件顯示，不僅日常生活中的陌生人危險，網路上的陌生人一樣危險。聯邦調查局（FBI）駐休士頓的幹員David Martinez接受FOX訪問時表示，性勒索案件確實逐年增加，因為性勒索而自殺的人也越來越多，因此父母親的唯一方法就是讓孩子信任他們、願意告訴它們，並協助孩子保留證據。
Andrew Venegas 18日出庭時，雖然聯調局舉出多項證據，但是部分關鍵資料卻因為還在偵查之中所以無法公開，因此法官Christina Bryan最終裁定Andrew Venegas可以以10萬元交保，限制住居以待後續審判。聯邦檢察官隨即要求再議，聲請繼續羈押，但另一名法官最快也要19日才會審理。Andrew Venegas的委任律師則強調，當事人尚未被大陪審團起訴，不能擅作有罪推定。
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