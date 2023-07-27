性勒索千名網友 男10萬交保居家監禁

嫌犯Andrew Venegas。（取自FOX）

休士頓 西北方馬諾利亞（Magnolia ）的23歲男子Andrew Venegas被控自2021年起性勒索超過1000名網友，其中許多是青少年。不過聯邦法官在18日裁定，原本已被羈押的Andrew Venegas可以以10萬元保釋，但必須限制住居，且不得使用任何可以上網的裝置。

聯邦檢察官 表示，Andrew Venegas的犯案方式是駭進被害者的社交平台帳號，然後取得私密照片後，再對當事人勒索，部分人的照片甚至已經被公開在特定網站。Andrew Venegas接著聯絡被害人，威脅如果不給錢，他就會把裸露照片傳給他們的家人朋友，或是進一步公開更多照片。許多受害者因此上當匯款。

性犯罪專家、律師Jacob Schiffer指出，許多未成年人因此上當，因為他們都被Andrew Venegas唬住，如果不照做，他們的世界就會瓦解，但這起案件顯示，不僅日常生活中的陌生人危險，網路上的陌生人一樣危險。聯邦調查局（FBI ）駐休士頓的幹員David Martinez接受FOX訪問時表示，性勒索案件確實逐年增加，因為性勒索而自殺的人也越來越多，因此父母親的唯一方法就是讓孩子信任他們、願意告訴它們，並協助孩子保留證據。