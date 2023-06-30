防郵差熱死 郵局提前1小時上工

達拉斯雷克伍德區一名郵差疑似在工作過程中熱死。圖為示意圖。（取材自USPS）

達拉斯雷克伍德區(Lakewood)一名郵差6月26日(周一)下午在投遞郵件時死亡，全德州 的郵差上工時間因此全面改為7點半，在夏季這份工作對身體是相當大的負擔，死難郵差的遺孀認為夏季的上工時間應該提前到6點。德州已經至少14人因為這波熱浪 喪生。

尤金蓋茨(Eugene Gates)已在郵局工作36年，他知道酷暑天對他工作的挑戰，他在家裡購置了一台製冰機(ice maker)，每天下午3點鐘，他的妻子卡菈就會開啟電源，這樣到第二天早上才會做出足夠的冰塊，尤金把冰塊裝進大冰桶(cooler)，把冰桶放在郵件車上，在大熱天裡讓他可以保持身體不致過熱。

但是在這波已經持續半個月的熱浪中，這種應變措施還是不夠，尤金在26日下午3時左右癱倒在地，他被居民報警叫救護車以後還是回天乏術。

官方還沒有公布正式的死因，但他的妻子和大眾認為他是熱死的。郵局很快給德州所有郵差發布通告，即日起上工時間提前一小時，從8點半改成7點半，好讓郵差趁著氣溫還沒到最高的時候，就可以把工作完成回家休息。卡菈向媒體表示，郵局曾經讓郵差6點上工，如果讓郵差選擇更早開始，對他們的健康與安全會更有益。

另外，達拉斯消防員協會的副會長麥克戴德(Jim McDade)指出，每年夏天大約有5到10個分局會有冷氣不足的問題，今年因為這波歷史性的大熱浪問題更嚴重，當沒有火災的時候，當班的消防員會小睡、打橋牌、休息，但是當建築物內部的氣溫高到85度時根本沒辦法放鬆，讓消防員在體力上無法恢復。

麥克戴德指出，市議會似乎把裝冷氣的事看成是不重要的，預算 的經費總是被挪去做其他的用途，現在許多間分局裡是消防員自己出錢買移動型小冷氣(portable AC units)來應付，這不是市政經營上應有的現象。