空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

許多華人購買房屋出租獲利，但最近幾年不付房租、白住房屋的事件層出不窮，受害的屋主苦不堪言，休士頓學區 的一位女老師假造租屋契約、帶著一家人白住一棟房子半年之久，電視媒體報導後她仍向法院抵賴，6月15日那天房主在警察 幫助之下終於把房子收回。

一年前地產經紀人蓋瑞特（Garrett）受屋主之託，出售那棟房屋，房子空出以後不久，蓋瑞特有一天帶客戶去看那棟房子時，發現竟然有人住在裡面，她叫了警察，警察把那家人趕出去。因為大門的鎖已經被那家人換過，蓋瑞特把門鎖換掉，但幾天後她再去時，那家人又住回去了。

經過幾次的驅趕，那家的女主人後來給警察看一份租屋契約，但那其實是假造的，區警局（constable office）的警察跟蓋瑞特說，警察無法分辨契約是真是假，不能憑一方之詞行動，這是「民事訴訟」（civil）的問題，必須上法庭解決，等法官下了判決，警方才可以根據命令驅趕房客。

蓋瑞特幫屋主向驅趕房客法庭（eviction court）遞上訴狀以後，５月開庭時KTRK電視台的記者到法庭旁聽庭審，那位白住房屋的四年級女老師安柏琳普拉瑟（Amberlyn Prather）仍然對法官睜著眼睛說瞎話，指出她跟房主有租屋協定，而且每個月都準時付了房租，還拿出一疊房租支票 的影印本作為證據。

但法官沒有相信普拉瑟的謊言，限定普拉瑟一家在6月15日之前遷出。到了6月15日，區警局派員前往幫助蓋瑞特把那家人趕出去，現在她終於可以開始整理房子，把它放上市場出售。她詳細檢視房子以後發現，二樓的一扇窗戶沒辦法鎖住，有一人用梯子從窗戶爬進屋裡，然後把大門打開。

房地產專家指出，如果發生這種事，屋主不但損失慘重還要受很多的氣，因此在空出房子之前應該做足功課不要讓人有機可乘，譬如把所有的門窗都裝上鐵門鐵窗，讓歹徒沒有輕易進入的方法，另外，屋主和經紀人至少每周要去看一次。