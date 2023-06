休士頓烏龍報案 女屍竟是性愛娃娃

休士頓北郊被誤認為屍體的性愛娃娃。(取自推特帳號@MycahABC13)

哈里斯縣警局14日下午接獲報案,指休士頓 以北的East Aldine發現一具女屍。報案者說,他在一個半開的大袋子裡發現殘肢,戳了一下後驚覺得是人體。但是警方調查兩個小時後,終於確認這是個幾可亂真的性愛娃娃(sex doll),烏龍一場。

警方表示,類似人體的觸感只是因為它是由矽膠製成,最後以誤報結案。

哈里斯縣警局局長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)當天下午近4時推文指出,在Brunswick Street 5800街區發現可疑情況,正待凶殺組與CSI人員進一步調查。不過當警察 打開袋子後,卻發現沒有屍臭味,因為這是一具幾可亂真的性愛娃娃,雖然遭到肢解,但並非凶殺。經過兩個小時後,警方終於完成現場清理,不過據稱沒有帶走這具娃娃。只由岡薩雷斯發布推文,表示是宗誤報,現場的並非屍體。

縣警局表示,周三那天中午過後,有人打電話報警,指出在布朗斯威克街(Brunswick Street)的5800街段的樹林裡發現一個黑色大塑膠袋,看起來袋子裡是某種動物的身體,他用棍子戳過覺得應該是一具人屍。

奉派到場的警員也認為是一具人屍,他把情況通知警局,這時警長在官方網站上宣布了這個消息。由於這種情況需要殺人事件調查偵探(homicide detective)和犯罪現場調查小組(Crime Scene Investigation)成員在場,因此實際查驗的工作等了相當一段時間才開始。

當偵探來到並把袋子割開時,露出一個女人的軀體,她的上半身只穿著一件粉紅色的胸罩,下半身只穿著一件格子花紋的小三角褲,皮膚和軀體有彈性,大小跟一個真正的女人一樣,但令調查人員意外的是,周圍都聞不到一點腐臭味。

調查人員跟法醫用視訊電話溝通,法醫指出這具「屍體」既沒有腐壞的外觀,也沒有發出腐壞的惡臭,肯定不是人體。調查人員這時接近查看,發現那是用矽膠(silicone)做成的性愛娃娃。這時局長給原本的發文加註:「這次是個烏龍,仔細檢查後發現那不是人體。」(False call on this one- upon closer inspection, not a body)。