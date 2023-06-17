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休士頓烏龍報案 女屍竟是性愛娃娃

編譯組／綜合報導
休士頓北郊被誤認為屍體的性愛娃娃。（取自推特帳號@MycahABC13）
休士頓北郊被誤認為屍體的性愛娃娃。（取自推特帳號@MycahABC13）

哈里斯縣警局14日下午接獲報案，指休士頓以北的East Aldine發現一具女屍。報案者說，他在一個半開的大袋子裡發現殘肢，戳了一下後驚覺得是人體。但是警方調查兩個小時後，終於確認這是個幾可亂真的性愛娃娃（sex doll），烏龍一場。

警方表示，類似人體的觸感只是因為它是由矽膠製成，最後以誤報結案。

哈里斯縣警局局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）當天下午近4時推文指出，在Brunswick Street 5800街區發現可疑情況，正待凶殺組與CSI人員進一步調查。不過當警察打開袋子後，卻發現沒有屍臭味，因為這是一具幾可亂真的性愛娃娃，雖然遭到肢解，但並非凶殺。經過兩個小時後，警方終於完成現場清理，不過據稱沒有帶走這具娃娃。只由岡薩雷斯發布推文，表示是宗誤報，現場的並非屍體。

縣警局表示，周三那天中午過後，有人打電話報警，指出在布朗斯威克街（Brunswick Street）的5800街段的樹林裡發現一個黑色大塑膠袋，看起來袋子裡是某種動物的身體，他用棍子戳過覺得應該是一具人屍。

奉派到場的警員也認為是一具人屍，他把情況通知警局，這時警長在官方網站上宣布了這個消息。由於這種情況需要殺人事件調查偵探（homicide detective）和犯罪現場調查小組（Crime Scene Investigation）成員在場，因此實際查驗的工作等了相當一段時間才開始。

當偵探來到並把袋子割開時，露出一個女人的軀體，她的上半身只穿著一件粉紅色的胸罩，下半身只穿著一件格子花紋的小三角褲，皮膚和軀體有彈性，大小跟一個真正的女人一樣，但令調查人員意外的是，周圍都聞不到一點腐臭味。

調查人員跟法醫用視訊電話溝通，法醫指出這具「屍體」既沒有腐壞的外觀，也沒有發出腐壞的惡臭，肯定不是人體。調查人員這時接近查看，發現那是用矽膠（silicone）做成的性愛娃娃。這時局長給原本的發文加註：「這次是個烏龍，仔細檢查後發現那不是人體。」（False call on this one- upon closer inspection, not a body）。

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