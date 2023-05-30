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議會最後1天 產業稅等法案仍未解決

編譯陳盈霖／綜合外電報導
立法會期最後一天，包括州長艾伯特承諾消減產業稅等法案仍存在分歧。（KHOU 11）
立法會期最後一天，包括州長艾伯特承諾消減產業稅等法案仍存在分歧。（KHOU 11）

休士頓KHOU 11電視台報導，第88屆德州立法會期（Texas Legislative session）29日邁入最後一天，立法人員挑燈夜戰，幾項相關法案仍未解決。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）的幾項關鍵優先法案尚未獲得通過，包括降低產業稅（property taxes）、邊境安全和學校選擇等。在沒有任何妥協的情況下，很可能會舉行一次特別會議。

目前通過的法案有SB 1933和SB 1750。這兩項法案包括州府有權取消哈里斯縣（Harris County）選舉行政長官職位，並將選舉職責轉移給他縣領導人。代表哈里斯縣西部大部分地區的參議員貝當古（Paul Bettencourt）起草該法案。

他說，「在這兩項法案之間，他們所做的基本上是將選舉交還給曾經在哈里斯縣舉行選舉的民選官員。如果未來出現我們在2022年哈里斯縣看到那樣嚴重的問題，將提供監督。」

與此同時，哈里斯縣領導人表示，若艾伯特將該法案簽署成為法律，他們計畫提起訴訟。

此外，立法會也通過分配更多資金用於校園安全的HB 3法案。該法要求德州每個學校都配備「武裝保安」，還將替某些學區員工提供心理健康培訓。該法最終以93票對49票通過。

另一項有助於吸引大公司到孤星州的經濟激勵法案HB 5，也已通過，並提交給艾伯特簽署。

根據德州論壇報，立法人員在會期結束後18個多小時達成妥協，將該法交給州長。

而SB 3法案，意即艾伯特競選連任時，開出的削減產業稅法案，依舊存在分歧。

該法是艾伯特所承諾，將史上最大預算盈餘327億元中的一半用於減稅。

然隨著立法人員持續努力研究如何實施新的減稅措施，此一承諾目前看來仍無法兌現。對該州每年增加產業稅上限的部分，也存在分歧。

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