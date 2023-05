凱爾同名聚會 惜人數未破紀錄

在奧斯汀舉行的「凱爾聚會」因些微人數未能打破金氏紀錄。(KVUE電視台)

位於奧斯汀南邊約20哩的凱爾市(Kyle), 21日(周日)舉行了一場「凱爾聚會」(Kyles gathering),目標是創下最多同名人聚在一起(largest same name gathering)的金氏世界紀錄(Guinness Book of World Records)。

這個由凱爾市政府主辦的活動,上星期天在凱爾湖公園(Lake Kyle Park),共襄盛舉的凱爾有來自奧斯汀以及其他德州地區的,也有來自佛羅里達州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州 、阿肯色州 的,但這些都還算是近的,甚至有來自加州 、奧勒岡州、麻省等地的凱爾,至少有一位凱爾是來自加拿大。

新罕布什爾州(New Hampshire)的居民凱爾希維(Kyle Heavey)是一名攝影記者(photojournalist),他自然不會放過這個跟自己相關的新聞題材,他拍攝了許多照片和錄影,記述這個「凱爾博覽會」(Kyle Fair)的實況。每位拿出證件確認叫凱爾的人,主辦單位發一件「My Name Is Kyle」(我的名字叫凱爾)的白色T恤衫,會場上至少有一千人穿著這款T恤衫。

從奧斯汀就近來參加的一位凱爾表示,有人在會場上大喊一聲「Kyle」,幾百個人應聲回頭,令人忍不住發出會心一笑。會場上有許多嘉年華遊戲和飲食攤位,讓參加的人都享受快樂的時光,還結交到許多跟自己同名的朋友。

可惜金氏世界紀錄的代表審閱文件後,發現這個集會雖然創下美國最多同名人聚在一處的紀錄,但沒有打破世界紀錄,要打破世界紀錄需要兩千多人,這次的凱爾聚會還差好幾百人。