凱爾同名聚會 惜人數未破紀錄

在奧斯汀舉行的「凱爾聚會」因些微人數未能打破金氏紀錄。（KVUE電視台）

位於奧斯汀南邊約20哩的凱爾市(Kyle)， 21日(周日)舉行了一場「凱爾聚會」(Kyles gathering)，目標是創下最多同名人聚在一起(largest same name gathering)的金氏世界紀錄(Guinness Book of World Records)。

這個由凱爾市政府主辦的活動，上星期天在凱爾湖公園(Lake Kyle Park)，共襄盛舉的凱爾有來自奧斯汀以及其他德州地區的，也有來自佛羅里達州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州 、阿肯色州 的，但這些都還算是近的，甚至有來自加州 、奧勒岡州、麻省等地的凱爾，至少有一位凱爾是來自加拿大。

新罕布什爾州(New Hampshire)的居民凱爾希維(Kyle Heavey)是一名攝影記者(photojournalist)，他自然不會放過這個跟自己相關的新聞題材，他拍攝了許多照片和錄影，記述這個「凱爾博覽會」(Kyle Fair)的實況。每位拿出證件確認叫凱爾的人，主辦單位發一件「My Name Is Kyle」(我的名字叫凱爾)的白色T恤衫，會場上至少有一千人穿著這款T恤衫。

從奧斯汀就近來參加的一位凱爾表示，有人在會場上大喊一聲「Kyle」，幾百個人應聲回頭，令人忍不住發出會心一笑。會場上有許多嘉年華遊戲和飲食攤位，讓參加的人都享受快樂的時光，還結交到許多跟自己同名的朋友。

可惜金氏世界紀錄的代表審閱文件後，發現這個集會雖然創下美國最多同名人聚在一處的紀錄，但沒有打破世界紀錄，要打破世界紀錄需要兩千多人，這次的凱爾聚會還差好幾百人。