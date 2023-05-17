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商業共度屋夯 休士頓連推4案

編譯林思牧／綜合報導
「XSpace」在凱蒂市興建一批商業共度屋。（XSpace公司網頁）
「XSpace」在凱蒂市興建一批商業共度屋。（XSpace公司網頁）

「商業共度屋」(Commercial Condos)是美國工商業房地產的趨勢之一，業主不想把錢浪費在租用辦公室與倉庫，把錢投入企業場地永續持有可以兩頭賺錢，休士頓地區最近有四個這樣的開發案在進行，華裔小企業的業主可以前往參觀選購。

「大園區」(Grand Park)是休士頓地區專精商業共度屋的地產商，兩位東主是艾倫(Milton Allen)和佛格森(Bobby Ferguson)，公司於11日(周四)發布新聞宣告，有兩個商業共度屋專區已規畫完成。這兩區都在里奇蒙市(Richmond)，第一區叫Grand Park Pro，地址是7103 South Peek Road；第二區叫Grand Park West，地址是21611 FM 1093。

這兩區加起來有20棟建築物，興建出總共8萬4000平方呎的辦公室與倉庫空間，每棟建築物面積在4500-6500平方呎之間，建商根據買方需求進行內部隔間，每棟建築物可以單一擁有、分割成二分別擁有，或者分隔為四間分別擁有，依客戶財務狀況與業務需求頗有伸縮彈性。從大園區的網站查詢，這20棟建築物中有三棟已經售出。

凱蒂市商業共度屋的特色是有類似「得來速」(drive-thru)的車道。（XSp...
凱蒂市商業共度屋的特色是有類似「得來速」(drive-thru)的車道。（XSpace公司網頁）

另外，總部設於凱蒂市(Katy)的茱莉瑞佛斯地產開發公司(Julie Rivers Development)，2月時宣布在喬丹農莊大道(Jordan Ranch Boulevard)與金士蘭大道(Kingsland Boulevard)交口處附近，興建23棟商業共度屋建築物，目前這批地產已在發售中。

凱蒂市是亞裔樂於定居的好區，「XSpace」公司在7022 Old Katy Road正興建一批商業共度屋，訂於2024年第一季開始交屋。這批產業的特色是有類似「得來速」(drive-thru)的車道，顧客不用下車就可以跟業主進行交易，社區中還有一個共用的休閒室，開發商史密斯(Byron Smith)開玩笑地指出，除了睡覺以外，業主幾乎可以在這裡做任何事。

休士頓 Boulevard 喬丹

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