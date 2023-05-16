用變性人打廣告 百威啤酒銷量反而下跌

百威請變性網紅莫維尼打廣告，卻陷公司進退維谷。(Dylan Mulvaney Instagram)

德州 提出打擊變性的法案後，許多藍州更加倡導變性人權益以示對抗，但即使在自由風氣的州，贊同變性的選民也不見得占多數，自稱是啤酒之王(King of Beers)的百威(Budweiser)利用從男變女的網紅莫維尼(Dylan Mulvaney)打廣告，反而引發保守人士杯葛導致業績下滑，公司宣布用變性人吸引消費者是失敗的策略以後，又引發LGBTQ +團體的憤怒。

26歲的莫維尼住在風氣自由的南加州 聖地牙哥(San Diego)，她在TikTok上有1080萬名粉絲，在Instagram上則有180萬的追隨者。莫維尼4月1日在她的「女孩生涯365天」(365 days of girlhood)系列節目上放了一段「百威低熱量啤酒競賽」(Bud Lite Contest)視頻，該系列是記述她從男變女的變性過程。

在4月29日結束的那一周，百威低熱量啤酒的銷量是7150萬元，比起一年前的同一周少了23%，百威旗下其他種類的啤酒銷量大多也下跌。廣告才打一個月，業績反而下滑如此之多，導致百威母公司安海瑟布許(Anheuser-Busch)執行長布蘭登惠沃斯(Brendan Whitworth)發布書面聲明，表示對公司這項導致分裂的行動深感遺憾，接著又把公司倡導該計畫的兩位高階主管停職。

但這項宣言反而引發LGBTQ+團體不滿，認為公司因為錢向保守派低頭，以致以同性戀、變性人為消費對象的酒吧不再賣百威品牌的啤酒，百威公司這時卡在兩面不是人的窘境。在莫維尼給百威打廣告期間，公司發行一款罐上印有莫維尼照片的百威低熱量啤酒。