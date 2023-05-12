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斯坦福市議員譚秋晴 獲總統終身義工成就獎

記者封昌明／休士頓報導
斯坦福市議員譚秋晴（右三）獲巴基斯坦社區致敬。（記者封昌明／攝影）
斯坦福市議員譚秋晴（右三）獲巴基斯坦社區致敬。（記者封昌明／攝影）

斯坦福市議員譚秋晴在5月亞裔傳統月之際，在巴基斯坦傳統晚宴上接受國會議員Sheila Jackson Lee，代表美國總統拜登頒發2023年終身義工成就獎，消息傳出後，僑界紛紛向她表示祝賀，讚揚她實至名歸。

譚秋晴在獲獎致詞時表示，她特別感謝國會議員艾爾格林及斯坦福市前市長史格塞拉，他們多年來給她的支持及鼓勵，她才有勇氣在2019年參選市議員，成為斯坦福市首位華裔市議員。

譚秋晴的外祖父宓汝章鼓勵她「人生以服務為目的，服務社會大眾是一個最有意義的人生目標」，於是她在大學畢業後力爭上游拿到了全額的獎學金，到美國完成碩士學位及美國會計師執照，結婚生子後就開始在社區作義工，從孩子們唸幼稚園就擔任「教室媽媽」和其他家長一起參與社區義工活動。

後來譚秋晴參與多個華人社團擔任理事，曾擔任中文電台及電視台主持人、曾任亞商會主席、華人會計師協會會長，在2006年擔任國會議員艾爾格林助理長12年之久，在2019年年參選市議員成功後就積極參與主流活動和各個族裔領導建立深厚友誼，一起投入社區各項義工服務工作，深受各界好評。

這次獲獎名單中譚秋晴是唯一華裔，其中尚包括前國會議員尼克蘭森（Nick Lampson）及多位各個族裔的社區領導人，這次獲獎對她是一種肯及鼓勵。

譚秋晴表示，多年來對外祖父的話一直銘記在心，在參與社區義工服務長達30餘年來，她深深體會到「人生以服務為目的」的意義及使命感，繼續和大家一起努力團結合作，創造更美好的未來。

譚秋晴一人當選與夫婿二人服務。（記者封昌明／攝影）
譚秋晴一人當選與夫婿二人服務。（記者封昌明／攝影）
斯坦福市議員譚秋晴（左一）榮獲國會議員Sheila Jackson Lee，代表...
斯坦福市議員譚秋晴（左一）榮獲國會議員Sheila Jackson Lee，代表美國總統拜登頒發2023年終身義工成就獎。 （記者封昌明／攝影）

華人 華裔 拜登

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