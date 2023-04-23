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亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

編譯陳盈霖／綜合外電報導
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

達拉斯晨報報導，德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety，DPS）21日表示，一場針對德州亞裔駕照詐騙案，影響範圍比最初預計的情況大得多，跨越全美多個州。

這場詐騙案，始於德州在不知情的情況下，向一個有組織的犯罪集團發送數千張駕照。

本月早些時候，公共安全廳首次逮捕該案嫌犯，並於21日從紐約引渡亞裔李靠（Tony Cao Li，譯音）。官員稱，預計會有更多人被捕。

這起詐騙案，暴露德州線上系統的漏洞，該部門因等待數月才告知德州人身份可能被盜而遭批評。

居民杜平（Ping Du，譯音）是詐騙案受害者，「我只希望案件能儘快水落石出。」

DPS主管麥克勞（Steve McCraw）2月份首次披露這起詐騙案，他告訴立法者，該州首次將德州人駕照發送給「一個總部在紐約，並在多個州均佈線的中國有組織犯罪集團」。他說，沒有任何州系統遭駭客攻擊，罪犯利用竊取的個資進入德州人帳戶中，以他們名義重複申請駕照。

麥克勞說，由於刑事調查，去年底發現這起詐騙案時，部門並未立即通知受害者，自此後，官員稱已加強安全措施。

官員21日表示，受害者被重複申請的駕照，主要發送至奧克拉荷馬、紐約和喬治亞等州。然而，在嫌犯試圖利用它們進行洗錢後，受害者從全國各地浮出檯面，甚至遠在加拿大一個滑雪場。

該部門稱，德州至少有5132人受影響，大多數為亞裔。截至本周早些時候，已有4900多人收到中、日、韓和越南語信件。

DPS官員也正釐清去年超過150萬筆駕照交易，企圖尋找該案幕後黑手。

根據3月13日在特拉維斯縣（Travis）提交的逮捕證詞，當局聲稱，有1200多份重複的駕照，利用數據洩漏暴露的資訊非法申請。DPS稱，歹徒利用被盜的信用卡或禮卡支付這些駕照申請費用，並寄送至奧克拉荷馬州一家合法大麻種植公司三個地址。

宣誓書稱，35歲的李靠曾住在那。鄰居稱，李靠自去年11月後並未回到該處。當局搜查其房產時，發現一堆來自德州駕照部門郵件和三張非法複製的德州駕照。

宣誓書稱，李曾用這些駕照，在科羅拉多州和猶他州購買豪車。他於4月12日在紐約法拉盛被捕，因違反詐欺性使用或持有個資訊息面臨多項重罪指控。

官員稱，除將駕照發送至奧克拉荷馬大麻場外，還發送880多張駕照至紐約法拉盛三個地址，另有39張駕照發送至喬治亞州一棟獨立屋。

官員表示，如今若有人向同一地址訂購重複駕照會被標記，負責監督德州線上基礎設施單位，也要求所有線上交易都需具有信用卡安全功能，如CVV或郵遞區號進行身份驗證。

駕照 德州 詐騙

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