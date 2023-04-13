我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

哈縣第四區區長Lesley Briones 出席齋戒月活動

記者封昌明／休士頓報導
羅林（左一）與夫婿代表國會議員希拉李出席活動。（記者封昌明／攝影）
羅林（左一）與夫婿代表國會議員希拉李出席活動。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣第四區區長Lesley Briones 注重轄區內多元化族群的文化，4月11日在幕僚長李成純如與大批安全人員陪同下，與哈里斯縣縣長尹達戈（Lina Hidalgo）聯袂出席為期一個月的穆斯林齋戒月（Ramadan）活動，獲得所有信眾們的熱烈歡迎，也展現哈里斯縣兩位女性首長團結合作的一面。

Briones在逐一介紹包括休士頓市議員Edward Pollar等多位政要的蒞臨，她也不忘介紹陪同她前來出席的夫婿及三位女兒，感謝他們所付的愛，讓她得以一路向前，獲得大家熱烈鼓掌支持。

國會議員暨休士頓市長參選人希拉李（Shiela Jackson Lee）社區代表羅林到場表示，為期一個月的穆斯林齋戒月還剩十天結束。這一個月裡，信仰穆斯林的人們每天日出開始到日落結束一天禁食，但可以喝水，並向上帝禱告，修身養心，與神重修關係。每天太陽下山結束齋戒，全家可以聚餐大吃一頓。叫做IFTAR。這種放空，對身體的潔淨心靈的靜修甚有益處。

羅林說，她今日受區長邀請參加這個活動，與一眾地方官員老朋友們相聚，甚為開心。許久沒時間參加這些活動。今天代表國會議員希拉傑克森李出席活動，以示對穆斯林社區文化活動的支持。同時也去為希拉議員競選市長選拔亞裔社區領袖委員會成員。

4月14日（周五）下午5時到8時，希拉李將舉辦啟動員大會，歡迎華裔同胞們積極參與，支持希拉李當選。有興趣加入義工團隊者可與羅林、謝忠、楊德清人等聯絡。

哈里斯縣第四區區長Lesley Briones在介紹來賓時，不忘感謝夫婿及女兒們...
哈里斯縣第四區區長Lesley Briones在介紹來賓時，不忘感謝夫婿及女兒們愛的支持。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 亞裔 華裔

上一則

省水廣告稱「尺寸很重要」性暗示寓意竟來自政府創意

下一則

北德州失蹤男孩 恐已遭殺害埋屍

延伸閱讀

Chris Hollis宣布參選休士頓市主計長

Chris Hollis宣布參選休士頓市主計長
買槍爆糾紛 16歲少年被槍殺 嫌18歲生日當天落網

買槍爆糾紛 16歲少年被槍殺 嫌18歲生日當天落網
哈里斯縣去年人口成長4.5萬人 居全美第2

哈里斯縣去年人口成長4.5萬人 居全美第2
哈縣選務辦公室 徵中英雙語人員

哈縣選務辦公室 徵中英雙語人員
詐騙ing／詐騙6模式 小心變肥羊

詐騙ing／詐騙6模式 小心變肥羊
哈里斯縣檢察長晤西南區理事

哈里斯縣檢察長晤西南區理事

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間