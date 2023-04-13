哈縣第四區區長Lesley Briones 出席齋戒月活動

羅林（左一）與夫婿代表國會議員希拉李出席活動。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣第四區區長Lesley Briones 注重轄區內多元化族群的文化，4月11日在幕僚長李成純如與大批安全人員陪同下，與哈里斯縣縣長尹達戈（Lina Hidalgo）聯袂出席為期一個月的穆斯林齋戒月（Ramadan）活動，獲得所有信眾們的熱烈歡迎，也展現哈里斯縣兩位女性首長團結合作的一面。

Briones在逐一介紹包括休士頓 市議員Edward Pollar等多位政要的蒞臨，她也不忘介紹陪同她前來出席的夫婿及三位女兒，感謝他們所付的愛，讓她得以一路向前，獲得大家熱烈鼓掌支持。

國會議員暨休士頓市長參選人希拉李（Shiela Jackson Lee）社區代表羅林到場表示，為期一個月的穆斯林齋戒月還剩十天結束。這一個月裡，信仰穆斯林的人們每天日出開始到日落結束一天禁食，但可以喝水，並向上帝禱告，修身養心，與神重修關係。每天太陽下山結束齋戒，全家可以聚餐大吃一頓。叫做IFTAR。這種放空，對身體的潔淨心靈的靜修甚有益處。

羅林說，她今日受區長邀請參加這個活動，與一眾地方官員老朋友們相聚，甚為開心。許久沒時間參加這些活動。今天代表國會議員希拉傑克森李出席活動，以示對穆斯林社區文化活動的支持。同時也去為希拉議員競選市長選拔亞裔 社區領袖委員會成員。