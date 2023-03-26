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休士頓火車擋路「一停幾個小時」議員擬重罰

編譯林思牧／綜合報導
聯合太平洋火車(Union Pacific)2016年曾造成一起事故導致婦女受傷，日前獲得休士頓陪審團裁定獲賠5.57億，不過公司將持續上訴。（取自AP）
聯合太平洋火車(Union Pacific)2016年曾造成一起事故導致婦女受傷，日前獲得休士頓陪審團裁定獲賠5.57億，不過公司將持續上訴。（取自AP）

休士頓的「大東端」地區(Greater East End)，最近幾個月貨運火車擋住平交道的情況頻繁出現，「聯合太平洋鐵路公司」(Union Pacific)根本不顧居民的死活，有時列車一停就是好幾個小時，該區的國會議員已提出議案，希望對鐵路公司的違規加重懲處。

汽車在平交道碰到火車通過時，只能選擇禮讓，以小搏大絕對沒有獲勝的機會。但大東端地區是聯合太平洋鐵路公司貨運的集散地，貨運車廂在這裡轉換車頭，然後分別被拖到四面八方，而這種車廂調度是很花時間、極需空間的作業，一列兩哩長的列車經常一次擋住好幾個平交道，讓這個地區的居民苦不堪言，不但浪費了時間，在夏季的炎陽下車子必須開冷氣，會多花許多汽油錢。

聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)去年涉嫌開除健康不佳的員工，頻頻...
聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)去年涉嫌開除健康不佳的員工，頻頻挨告。(取自歐新社)

更有甚者是學生的性命也受到威脅，為了上課不遲到，年紀較長、身手矯健的孩子攀過車廂到另一邊去，年紀較小、體能不足的孩子只能從列車底下車輪之間爬過去，如果家長看到這種景象肯定出一身冷汗。另外，這種擋道的作風讓消防車和救護車無法趕到出事的地點，危及居民的生命財產安全。

在現有的法規中，這種作業方式是要被罰款的，最高罰款額度是3萬4401元。對聯合太平洋鐵路公司而言，這只是九牛之一毛，公司去年的營利(profit)有70億元之多，所以公司寧願被罰款，因為改變車廂調度方式作業的成本增加比罰款高得多。

該區國會眾議員希爾維亞賈西亞(Sylvia Garcia)已提出議案，要把罰金的上限提升到每次違規可罰13萬7603元的程度，讓聯合太平洋在擋道之前會三思而行。但這個議案要通過共和黨居多的眾議院，可能還有相當大的阻礙，畢竟共和黨的一切政綱都是給企業和富人圖利。

在目前的情況下，此地居民只能自求生存之道，避免走那些經常被擋住的平交道。休士頓消防局在這些平交道之處裝設了監控攝影機，調度員看過各個平交道的情況後，會導引消防車和救護車繞道而行，免得耽誤太多的時間。

共和黨 休士頓 眾議員

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