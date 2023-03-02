牛仔節遊行路跑 台美友情馬車受歡迎

台灣僑胞參加牛仔節路跑和遊行，與牛仔節主花車合影。（大專校聯會提供）

休士頓 牛仔節（Houston Livestock Show and Rodeo）是休士頓的年度盛事，始於1932年，90年來持續演進到今日為期三周的嘉年華，不但有世界規模的牛仔競技和室內牲畜評選，也擴大舉辦音樂會、遊樂園等適合闔家同遊的活動，是最佳時機來體會德州的豪放、熱血和激情。

每年二月底，數百哩外的牛仔及馬車隊依序進城，以噠噠的馬蹄聲編織休士頓牛仔節的序章。今年2月25日，牛仔節在市中心舉辦牛仔節遊行 （Rodeo parade）和牛仔節路跑（Rodeo run），清早的鳴笛聲正式宣告牛仔節的開幕，隨後超過100個表演團體、花車和馬車隊伍依序遊行出場，最吸睛的就是牛仔節的吉祥物 Howdy 的熱氣球，而其中唯一的華裔 馬車隊，是代表台灣的友情馬車，由駐休士頓台北經濟文化辦事處和美南大專院校聯合校友會聯合推出，以期主流民眾和僑胞在遊行中能看到中華民國國旗飄揚，展現台美友好關係，同時讓世界看見台灣。

經文處羅復文處長表示，很高興今年能再次和校聯會合作，邀請主流的貴賓一起參與，認識並推廣台灣。當天台灣代表有經文處羅復文處長夫婦、韋天翔副組長、教育組楊淑雅組長、僑務委員劉秀美、校聯會會長何怡中和理事長劉美玲，主流貴賓有聯邦參議員克魯茲( Ted Cruz )選區主任 Jason Fuller、聯邦眾議員 Dan Crenshaw 選區助理 John McCarthy、休士頓警察局副局長 Chandra Hatcher，和休士頓大學城中校區副校長 Javier Zambrano 夫婦。

何怡中表示，今年校聯會延續十數年來的傳統，參加全球最盛大的休士頓牛仔節遊行活動。校聯會從去年就開始規劃籌組馬車隊、牛仔節路跑團和遊行啦啦隊，遊行前一日晚上團隊佈置馬車到天黑，這麼特別的經驗，對校聯會和對自己來說都獨具意義。遊行時看到陣容浩大的啦啦隊，甚至有多位跑者在挑戰10K路跑後還衝刺趕回觀賞遊行，為台灣加油聲援，令人感動。

休士頓牛仔節結合藝術和教育提供德州子弟獎學金，與校聯會的宗旨共鳴，校聯會自1987年成立以來，在美南地區深耕，極參與主流社會和慈善活動，並提供華裔第二代獎學金。遊行當日，馬車所經過的沿途，民眾熱情歡呼和揮手，還有華裔僑胞揮舞台美旗幟加油。