我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

牛仔節遊行路跑 台美友情馬車受歡迎

【休士頓訊】
台灣僑胞參加牛仔節路跑和遊行，與牛仔節主花車合影。（大專校聯會提供）
台灣僑胞參加牛仔節路跑和遊行，與牛仔節主花車合影。（大專校聯會提供）

休士頓牛仔節（Houston Livestock Show and Rodeo）是休士頓的年度盛事，始於1932年，90年來持續演進到今日為期三周的嘉年華，不但有世界規模的牛仔競技和室內牲畜評選，也擴大舉辦音樂會、遊樂園等適合闔家同遊的活動，是最佳時機來體會德州的豪放、熱血和激情。

每年二月底，數百哩外的牛仔及馬車隊依序進城，以噠噠的馬蹄聲編織休士頓牛仔節的序章。今年2月25日，牛仔節在市中心舉辦牛仔節遊行（Rodeo parade）和牛仔節路跑（Rodeo run），清早的鳴笛聲正式宣告牛仔節的開幕，隨後超過100個表演團體、花車和馬車隊伍依序遊行出場，最吸睛的就是牛仔節的吉祥物 Howdy 的熱氣球，而其中唯一的華裔馬車隊，是代表台灣的友情馬車，由駐休士頓台北經濟文化辦事處和美南大專院校聯合校友會聯合推出，以期主流民眾和僑胞在遊行中能看到中華民國國旗飄揚，展現台美友好關係，同時讓世界看見台灣。

經文處羅復文處長表示，很高興今年能再次和校聯會合作，邀請主流的貴賓一起參與，認識並推廣台灣。當天台灣代表有經文處羅復文處長夫婦、韋天翔副組長、教育組楊淑雅組長、僑務委員劉秀美、校聯會會長何怡中和理事長劉美玲，主流貴賓有聯邦參議員克魯茲( Ted Cruz )選區主任 Jason Fuller、聯邦眾議員 Dan Crenshaw 選區助理 John McCarthy、休士頓警察局副局長 Chandra Hatcher，和休士頓大學城中校區副校長 Javier Zambrano 夫婦。

何怡中表示，今年校聯會延續十數年來的傳統，參加全球最盛大的休士頓牛仔節遊行活動。校聯會從去年就開始規劃籌組馬車隊、牛仔節路跑團和遊行啦啦隊，遊行前一日晚上團隊佈置馬車到天黑，這麼特別的經驗，對校聯會和對自己來說都獨具意義。遊行時看到陣容浩大的啦啦隊，甚至有多位跑者在挑戰10K路跑後還衝刺趕回觀賞遊行，為台灣加油聲援，令人感動。

休士頓牛仔節結合藝術和教育提供德州子弟獎學金，與校聯會的宗旨共鳴，校聯會自1987年成立以來，在美南地區深耕，極參與主流社會和慈善活動，並提供華裔第二代獎學金。遊行當日，馬車所經過的沿途，民眾熱情歡呼和揮手，還有華裔僑胞揮舞台美旗幟加油。

今年牛仔節路跑團由校聯會青年幹部蔡宗霖、洪紹喜主導，號召超過37位僑胞響應在超過500個路跑隊伍中排進前五名，陣容創過去幾年新高，從七旬長者到五歲稚兒都在列，現場還有更多自行來路跑和加油的台灣僑胞，顯示在疫情趨緩的2023年，台灣僑胞們願意另一種方式代表台灣，參與主流文化。

台灣友誼馬車上的台灣代表們沿途向民眾揮手和揮旗致意。（大專校聯會提供）
台灣友誼馬車上的台灣代表們沿途向民眾揮手和揮旗致意。（大專校聯會提供）
台北經文處處長羅復文和參加牛仔節遊行的台灣僑胞合影。羅復文夫婦 (後排左5、左6...
台北經文處處長羅復文和參加牛仔節遊行的台灣僑胞合影。羅復文夫婦 (後排左5、左6)、韋天翔副組長 (後排右5)、教育組楊淑雅組長 (後排右2)、僑務委員劉秀美 (後排左4)、校聯會劉美玲理事長 (後排左3)。 （大專校聯會提供）
台美友誼馬車遊行沿路看見台灣僑胞熱情揮旗應援。（大專校聯會提供）
台美友誼馬車遊行沿路看見台灣僑胞熱情揮旗應援。（大專校聯會提供）
校聯會會長何怡中(圖左）和先生嚴杰與台美友誼馬車合影。（大專校聯會提供）
校聯會會長何怡中(圖左）和先生嚴杰與台美友誼馬車合影。（大專校聯會提供）

遊行 休士頓 華裔

上一則

德州人語／二二八變成「政治提款機」

下一則

女性生理用品 可望免銷售稅

延伸閱讀

加州伴遊女休城失蹤 遺骨森林尋獲

加州伴遊女休城失蹤 遺骨森林尋獲
紀念228 休士頓台灣同鄉會組團 參加牛仔節健走

紀念228 休士頓台灣同鄉會組團 參加牛仔節健走
迪士尼神奇遊行回歸 由米奇帶路

迪士尼神奇遊行回歸 由米奇帶路
休士頓全美最髒 居民抱不平

休士頓全美最髒 居民抱不平
首位參加雪梨同志大遊行的澳洲在任總理 艾班尼斯創造歷史

首位參加雪梨同志大遊行的澳洲在任總理 艾班尼斯創造歷史
大通銀行參加紐約華埠農曆新年遊行

大通銀行參加紐約華埠農曆新年遊行

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣