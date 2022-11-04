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房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

年輕新屋主 憂面臨房價下降

編譯組／綜合報導
近期購屋的年輕屋主，恐面臨房屋下跌而感到後悔憂心。（德州住房廳）
近期購屋的年輕屋主，恐面臨房屋下跌而感到後悔憂心。（德州住房廳）

德州論壇報報導，近期成為新屋主的一些德州年輕人，除開始負擔帳單外，現在可能出現「房價恐下降」的新憂慮。

德州農工大學（Texas A&M）房地產研究中心（Real Estate Research Center）數據顯示，房價應該是在5月封頂。自那時起，德州每個主要城市房價都有下跌趨勢。

若是過去幾年購屋的屋主，可能可以沉浸在擁屋的狂喜中。

若以年收入四倍的價格購屋，可能連睡覺時房子賺的錢，都和工作時賺得一樣多。因若房屋價值在12個月內上漲25%，房屋升值便與薪水一樣多了。

然而，在如今的抵押貸款利率超過7%，住房條件陷入醜陋的僵局，愈來愈少買家符合條件，許多業主發現自己陷入困境。

專欄作家柏恩斯（Scott Burns）表示「這情況終將過去」，若屋主堅持下去，按時付款，享受房屋帶來的快意，房屋仍將成為一個不錯的投資。

他舉例表示，他的一名兄弟20世紀90年代，在洛杉磯下跌的市場中購買一套屋，如今該屋或土地，已是當初買價的五倍。

雖然住宅房地產領域目前可能下跌，但只要待得夠久，未來還是看好。

1980年代德州石油大蕭條中，達拉斯房價在1986年達到頂峰，1989年觸底，至11年後的1997年，才恢復到之前高點。

休士頓是第一個被石油危機壓垮的城市，1983年達頂峰，1987年觸底，全面復甦在1997年。

奧斯汀和達拉斯一樣，房價在1986年達頂峰，至1991年觸底，至1994年完全恢復。

那次的蕭條比近期房地產「泡沫」糟得多，從頂峰到低谷，全國範圍內用了近十年才恢復。但德州情況好得多，包括達拉斯、休士頓、奧斯汀等城市，都不到六年時間，且自房價全面復甦以來，這幾個城市房價都翻了一番多。

如果歷史重演，他認為德州衰退不會像東海岸或西海岸城市那麼糟糕，也不會那麼久。

德州 房價 房地產

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