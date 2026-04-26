亞城警：764極端組織目標鎖定未成年人 誘騙恐嚇犯罪

聯邦調查局(FBI )和亞特蘭大 警方警告，一個名為「764」的極端組織正在透過網路平台，以未成年人為其犯罪目標。

「這是一種暴力形式，其動機源於對社會的仇恨，以及透過肆意製造混亂和破壞來導致社會崩潰的企圖，」FBI亞特蘭大分局特工助理主管奧茲登(Brian Ozden)說。

當局表示，目前亞特蘭大正在調查多起與該組織有關的案件。

據FBI稱，「764」成立於2021年。在最初領導人被捕後，該組織分裂，但其成員繼續以相同的名稱活動。他們主要在網路聊天室活動，試圖聯繫和影響青少年。

亞特蘭大警察局長希爾鮑姆(Darin Schierbaum)說：「該組織引誘兒童，受害者年齡甚至只有9歲。他們進入私人平台，透過恐嚇和虐待來誘導他們。」

當局表示，一旦與受害者建立聯繫，該組織就會脅迫他們實施虐待動物、自殘或傷害他人的行為。

官員表示，該組織經常利用不利資訊迫使未成年人從事危險行為。亞城警察局警官希爾(Sgt Brian Hill)表示，該局目前已展開五項調查，其中包括多起未成年人涉嫌撥打炸彈威脅電話攻擊企業和學校的案件。

希爾警官稱，這些恐怖威脅案件涉及9至15歲的未成年人，當局指這些案件可能與764團夥有關。

此外，警方表示正在調查「764」團夥與虐待動物案件之間是否存在潛在關聯。

今年2月，一男子將一隻狗斬首，並將狗頭放在自家門廊上，引發警方對峙。該男子被捕後，警方在其住所的牆上發現了幫派標誌塗鴉以及「764」字樣。警方仍在調查該名男子犯案動機。

除亞特蘭大外，FBI表示，他們正在全美調查與該團夥有關的400多條線索，其中包括喬州的50多條線索。

Bark Technologies首席育兒官Titania Jordan表示：「他們透過孩子們經常使用的平台來識別和誘騙8至17歲的未成年人，」而且是其見過除了性侵、剝削和人口販賣外，對兒童危害最嚴重的事情。