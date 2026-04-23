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全美人口成長率前10郡均在南部 喬州3個

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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根據美國人口普查局於4月10日發布的「2025年人口預測」(Vintage 2025 population estimates)顯示，從2024年7月1日至2025年7月1日，全美人口成長率最高的前十個郡都位於南部。其中喬治亞州便占了三位。

同一時期，在全美大部分的郡(3143個)以及哥倫比亞特區的人口成長速度普遍放緩。

2024年自2025年人口成長排名第九位的是喬州北部的道森郡(Dawson)，該郡人口一年內增加了4.2%，從3萬3945人增加到3萬5365人。

排名第五的是朗郡(Long)，郡人口增加了5.2%，從2024年的2萬493人增加到2025年的2萬1557人。

喬州傑克遜郡(Jackson)在2025年人口預測中排名第四，年增率為5.3%。這個位於雅典(Athens)和甘斯維爾(Gainesville)間的郡，人口從2024年的9萬4302人增加到2025年的9萬9265人。

在美國人口增長排名前十的郡中，有四個位於德克薩斯州。其他前十位的郡還來自北卡羅來納州、南卡羅來納州亞利桑納州

位居首位的是南卡傑斯朋郡(Jasper)，人口自2024年的3萬6338人成長至2025年的3萬8533人，年成長率達6%。

第二位及第三位為德州的瓦勒郡(Waller)及卡夫曼郡(Kaufman)。人口分別由2024年的6萬6097人及19萬8010人成長自2025年的6萬9858人及20萬9235人，成長率達5.7%。

根據人口普查報告，全美許多郡的人口在報告涵蓋的一年中有所下降。

在2023年至2024年間人口成長的2066個郡中，近80%的郡在2025年增長放緩甚或逆轉。許多原本人口就呈下降趨勢的郡，人口損失更出現加劇。

完整報告可查看：https://reurl.cc/ov8MZq

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