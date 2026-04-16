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阿州中區華人協會春遊 電影打卡景點 羊群增添田園氣息

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
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Big Fish電影中的「幽靈小鎮」取景地遺址。(記者王宇平／攝影)
Big Fish電影中的「幽靈小鎮」取景地遺址。(記者王宇平／攝影)

阿拉巴馬州中區華人協會」日前舉行清明春遊活動，組織會員及家屬前往蒙哥馬利市近郊風景秀麗的Jackson Lake Island踏青賞春。該地曾是2003年美國著名奇幻電影Big Fish的主要取景地之一，一直有眾多遊客慕名前來。

這片湖心半島目前由曾擔任三屆蒙市市長、阿拉巴馬州聯邦眾議員的布萊特(Bobby Bright)與妻子科拉迪(Lynn Clardy)夫婦擁有並經營。布萊特當天還親自在景區入口處售票，熱情接待前來參觀的遊客與協會成員。

大家享用豐盛美食。(記者王宇平／攝影)
大家享用豐盛美食。(記者王宇平／攝影)

大家在享用由協會準備的中式與西式野餐後開始參觀遊覽。島上自然風光優美，草地開闊、綠樹成蔭，湖水環繞，最引人注目的是散布其間的大批羊群，或悠閒覓食，或成群漫步，為春日增添幾分田園氣息，眾人紛紛拍照留念，記錄難得春日時光。

電影Big Fish中著名的「幽靈小鎮」(Spectre)取景遺跡仍保留在島上，木屋與小教堂錯落分佈，雖略顯斑駁，卻更增添幾分童話與神秘色彩，讓人彷彿置身電影情節之中，成為島上另一打卡景點。

島上經常可以看見羊群。(記者王宇平／攝影)
島上經常可以看見羊群。(記者王宇平／攝影)

小島入口處招牌。(記者王宇平／攝影)
小島入口處招牌。(記者王宇平／攝影)

阿拉巴馬州 眾議員 華人

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