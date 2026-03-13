亞城春節園遊會慶功 盈餘捐中校及FASCA

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給亞特蘭大中文學校校長戴念華(中)。右為園遊會總幹事吳俊彥。(記者林昱瑄／攝影)

2026年亞特蘭大 春節園遊會日前圓滿落幕。為感謝參與僑團以及志工的付出，春節園遊會籌備委員會日前在亞特蘭大僑教中心舉辦感謝餐會，約有逾40人到場。會中除了提出建議供未來活動參考外，也將部分餘額款項捐贈給當地中文學校以及海外青年文化大使(FASCA)。 駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左一)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給FASCA諮詢導師牛中怡(左二)。右起為僑務委員陸復泰及園遊會總幹事吳俊彥。(記者林昱瑄／攝影) 駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左一)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給台美學校代表。右起為僑務委員陸復泰及園遊會總幹事吳俊彥。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞感謝在座的僑團及志工，將台灣及春節文化帶給當地主流。他也提及明年園遊會活動的首日周六，正巧是大年初一，完美切合農曆春節主題，希望大家踴躍參與，辦事處也會全力支持。 亞特蘭大春節園遊會籌備委員會日前在亞特蘭大僑教中心舉辦感謝餐會，感謝僑團及志工們的付出。圖為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞。(記者林昱瑄／攝影)

總幹事吳俊彥也表示，今年活動期間雖天氣不佳，第一天上午下雨，第二天寒流來襲，但參與人數依舊踴躍，突破3000人，未來期望僑界繼續支持，將台灣推向主流。

僑務委員陸復泰及張崧軒也向付出的志工及僑團們表達感謝，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮也向在座代表發放Team Taiwan胸章。

當天也提及了僑界未來將辦理的活動，包括預計將在6月3日結合棒球活動舉辦Taiwan Day。當天也將盈餘款致贈給亞特蘭大中文學校、台美學校以及FASCA。