亞城春節園遊會慶功 盈餘捐中校及FASCA

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給亞特蘭大中文學校校長戴念華(中)。右為園遊會總幹事吳俊彥。(記者林昱瑄／攝影)
駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給亞特蘭大中文學校校長戴念華(中)。右為園遊會總幹事吳俊彥。(記者林昱瑄／攝影)

2026年亞特蘭大春節園遊會日前圓滿落幕。為感謝參與僑團以及志工的付出，春節園遊會籌備委員會日前在亞特蘭大僑教中心舉辦感謝餐會，約有逾40人到場。會中除了提出建議供未來活動參考外，也將部分餘額款項捐贈給當地中文學校以及海外青年文化大使(FASCA)。

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左一)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給F...
駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左一)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給FASCA諮詢導師牛中怡(左二)。右起為僑務委員陸復泰及園遊會總幹事吳俊彥。(記者林昱瑄／攝影)
駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左一)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給台...
駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左一)代表亞特蘭大春節園遊會籌備委員會致贈結餘款給台美學校代表。右起為僑務委員陸復泰及園遊會總幹事吳俊彥。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞感謝在座的僑團及志工，將台灣及春節文化帶給當地主流。他也提及明年園遊會活動的首日周六，正巧是大年初一，完美切合農曆春節主題，希望大家踴躍參與，辦事處也會全力支持。

亞特蘭大春節園遊會籌備委員會日前在亞特蘭大僑教中心舉辦感謝餐會，感謝僑團及志工們...
亞特蘭大春節園遊會籌備委員會日前在亞特蘭大僑教中心舉辦感謝餐會，感謝僑團及志工們的付出。圖為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩致詞。(記者林昱瑄／攝影)

總幹事吳俊彥也表示，今年活動期間雖天氣不佳，第一天上午下雨，第二天寒流來襲，但參與人數依舊踴躍，突破3000人，未來期望僑界繼續支持，將台灣推向主流。

僑務委員陸復泰及張崧軒也向付出的志工及僑團們表達感謝，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮也向在座代表發放Team Taiwan胸章。

當天也提及了僑界未來將辦理的活動，包括預計將在6月3日結合棒球活動舉辦Taiwan Day。當天也將盈餘款致贈給亞特蘭大中文學校、台美學校以及FASCA。

歡送紀欽耀 僑界席開50桌 擺「劍門」祝賀升任貝里斯大使

歡送紀欽耀 僑界席開50桌 擺「劍門」祝賀升任貝里斯大使

北加州祭孔大典 儀容接任總召集人 傳承文化與歷史

北加州祭孔大典 儀容接任總召集人 傳承文化與歷史
馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂

馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂
駐亞城台北經文處「造山者」播映會 參與熱烈

駐亞城台北經文處「造山者」播映會 參與熱烈

圖為美國海關和邊境保護局官員,在美機場觀察及了解旅客入境情形。(美聯社)

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
每位從美國機場入境的旅客,都必須通過海關邊境保護局的檢視。示意圖,非新聞當事者。(美聯社)

大反轉?美公民稱6同事入境遭拘捕 國安部、雇主齊否認

2026-03-11 16:35
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38
加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

加拿大高端羽絨名牌大打折 芝加哥華人排隊12小時搶購

2026-03-06 01:12
電池公司SK Battery America Inc.宣布裁減位於亞城東北部工廠近千名員工。(公司臉書)

10年最糟…喬州1月裁員1700 這企業一口氣砍了985人

2026-03-11 13:53

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火? 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」