10年最糟 喬州1月裁1700人 SK3月砍985人

電池公司SK Battery America Inc.宣布裁減位於亞城東北部工廠近千名員工。(公司臉書)

美國勞工部最新就業報告顯示，全美就業市場出現降溫跡象，而喬治亞州情況尤為明顯。今年1月喬州 擁有至少100名員工的企業共裁員超過1700人，創下近十年最糟糕的1月裁員紀錄；而位於喬州Commerce的電池製造商SK Battery America日前宣布裁減958名員工，使喬州今年前三個月的裁員規模進一步擴大。

根據喬州依據聯邦「工人調整與再培訓通知法」(WARN Act)公布的數據，今年1月的裁員數量是過去十年最差1月的兩倍。2月的大規模裁員人數雖略降至約1200人，但3月初SK Battery America提交裁員通知，宣布Commerce工廠958名員工的最後工作日為3月6日，受影響員工薪資將發放至5月6日。

經濟學者指出，近期裁員與多項因素有關。愛默蕾大學(Emory University)Goizueta商學院經濟學者史密斯(Thomas Smith)表示，一些企業可能為了抵銷關稅成本而縮減人力；此外，中東局勢升溫導致燃油與能源價格上漲，也為企業經營帶來壓力，可能使裁員情況持續。

SK Battery America於2022年在喬州Commerce投資26億元設立電池工廠，曾為福特F-150 Lightning電動皮卡提供電池。不過福特去年12月宣布取消該車型的純電動版本，使相關供應鏈需求大幅下降。公司向媒體表示，裁員決定「非常艱難」，將與受影響員工及社區合作處理後續事宜。

近年來，美國汽車產業投入數十億元發展電動車 並建立本土供應鏈。SK曾與福特合資在美建設電池工廠，投資金額達114億美元，但該合資計畫已於去年12月終止。此外，SK也在2020年宣布投資9.4億美元擴大喬州電池產能，當時預計可創造600個就業機會。

儘管如此，電動車市場需求增長速度未如車廠預期。預計到2025年，電動車在美國新車銷售中的占比約為8%，與前一年差距不大。隨著需求不確定與投資成本上升，多家車廠開始重新評估電動化策略。

包括福特、通用汽車與Stellantis等汽車製造商，近期都調整部分電動車計畫，部分資源轉向混合動力與插電式混合動力車型。對許多消費者而言，混合動力車在續航里程與充電便利性方面更具吸引力。

政策環境的變化也影響市場發展。川普政府已取消購買電動車最高7500元的聯邦稅收抵免，並計畫放寬汽車燃油效率與溫室氣體排放標準，減少政府對車廠電動化轉型的激勵。分析人士指出，在需求放緩與政策轉向的雙重影響下，汽車與電動車供應鏈企業未來仍可能持續調整投資與人力布局。