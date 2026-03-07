南卡哥倫比亞台鄉聯誼會慶元宵 重溫台灣記憶

精美手工摺紙幾何燈籠藝術禮品。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會春節聯誼會合影。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

南卡哥倫比亞臺灣同鄉聯誼會(South Carolina Taiwanese Fellowship Association of Columbia)日前於Baptist Collegiate Ministry舉辦2026年春節元宵聯誼會。50餘位僑胞及美籍友人的熱情齊聚一堂，在異鄉共度充滿台味的佳節時光。

活動由會長陳浩鳴領軍，與幹部黃謙祥向與會來賓報告會務展望，並感謝鄉親長年對同鄉會的鼎力支持。晚會現場準備了多道豐盛的道地家鄉美食，讓僑胞在味蕾間重溫台灣記憶。

重頭戲「猜燈謎」由會長伉儷與志工團隊精心策畫，特別結合「注音符號 (ㄅㄆㄇ)」設計新年吉祥成語謎題，不僅考驗機智，更具備教育意義。現場互動熱烈，獲勝者更獲得精美手工摺紙幾何燈籠藝術禮品。此外，卡拉OK歡唱時段將氣氛帶至最高點，青春洋溢的歌聲展現了僑界熱鬧蓬勃的一面。

注音符號 (ㄅㄆㄇ)設計新年吉祥成語謎題。(南卡哥倫比亞臺灣同鄉聯誼會提供)

春節元宵聯誼會準備豐盛餐點。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

春節元宵聯誼會現場熱絡。(南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

陳浩鳴特別感謝僑務委員會提供活動補助、馬年燈籠、月曆及總統府珍貴春聯，增添濃厚年節氣息。同時，他也向執行小組成員陳玉貞、呂小泉、陳予歡、黃謙祥及全體熱心志工致謝。