駐亞城台北經文處「造山者」播映會 參與熱烈

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
阿州州參議員Andrew Jones致詞。(記者王宇平／攝影)
播映活動前交流熱烈。(記者王宇平／攝影)
由駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處主辦的台灣紀錄片「造山者—世紀的賭注」(A Chip Odyssey)放映活動，日前在阿拉巴馬州州立歷史檔案館(Alabama State Department of Archives and History)舉行，吸引阿州政商學界及社區民眾參與，一同見證台灣半導體產業的發展歷程。

活動由處長林主恩及團隊主持，現場並提供台灣特色飲品，包括噶瑪蘭威士忌、台灣啤酒及輕食點心，讓來賓在觀影前感受台灣風味。放映前，阿州州議會「台灣連線」(Taiwan Caucus)成員參議員Andrew Jones、眾議員Mike Shaw及Patrick Sellers先後致詞，期許持續深化阿州與台灣在貿易及其他領域的交流。

紀錄片長106分鐘，深入訪談逾80位產業關鍵人物及歷史見證者，呈現台灣如何從資源有限的小島，在全球科技競逐中蛻變為世界晶片製造重鎮。影片回顧了台灣在半導體領域「押上世紀賭注」的關鍵決策與奮鬥過程，完整呈現跨越半世紀的科技發展歷程。

出席播映會的部分人士。(記者王宇平／攝影)
主辦單位表示，透過此次放映，希望美國東南部民眾能更了解台灣的科技實力與產業文化，並進一步促進台美在科技、經濟及文化領域的交流。未來，主辦方計畫在轄區其他五州舉行同樣的特別放映會，讓更多觀眾認識台灣半導體產業從無到有、成為全球科技典範的奮鬥歷程。

亞特蘭大

南卡哥倫比亞台鄉聯誼會慶元宵 重溫台灣記憶

俄州婦溺斃4歲兒 判精神錯亂無罪

