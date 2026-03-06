亞城全美華人協會慶馬年 席開近30桌

我的頻道

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
全美華協與Ko Family Foundation今年頒發1萬元獎學金給華裔學生Annie Lin和Victoria Yan。(記者閻尚恩／攝影)
全美華協與Ko Family Foundation今年頒發1萬元獎學金給華裔學生Annie Lin和Victoria Yan。(記者閻尚恩／攝影)

全美華協與Ko Family Foundation今年頒發3萬獎學金給喬治亞州立大學Perimeter College。(記者閻尚恩／攝影)

全美華人協會(NACA)亞城分會日前在杜魯斯市(Duluth)的Canton House餐廳舉行馬年春節年會，當天活動司儀為State Court of DeKalb County法官Alvin Wong，達美航空機上服務營運副總裁Jennie Ho做專題演講、應邀出席的有中國駐美國公使銜參贊董傳傑、喬州各郡縣政府與市議員、各族裔團體、以及贊助企業派員代表、席開近30桌。

全美華協會長Nellie Li開場致詞表示，馬年象徵嶄新與生機盎然，秉持銜接文化(Bridge Cultures)、培養領袖(Build Leaders)、和嘉惠社群(Benefit Communities)，不遺餘力。全美華協與Ko Family Foundation今年分別頒發3萬獎學金給喬治亞州立大學Perimeter College、1萬元獎學金給華裔學生Annie Lin和Victoria Yan。

全美華協會長Nellie Li開場致詞表示，馬年象徵嶄新與生機盎然。(記者閻尚恩／攝影)

專題演講中，Jennie Ho強調領導多元文化融合，譬如滿足乘客對各種飲食口味道地的期望、她也贊助提升亞裔夏威夷和太平洋島國(Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander, AANHPI)社群，等各方面的努力與奉獻。

專題演講中，Jennie Ho強調領導多元文化融合。(記者閻尚恩／攝影)

