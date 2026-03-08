我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

學生長期曠課或吊銷駕照 喬州議會過關

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

喬治亞州參議會通過一項法案，對曠課學生增加新的處罰措施，其中一項處罰是吊銷其駕照或學習駕照。

這項名為「每日必修法案」(Every Day Counts Act)的參議會第513號法案源自於去年11月參議會委員會的報告。該報告由研究喬州學校長期曠課問題的立法者撰寫，並提出了一系列遏制曠課的建議。

目前，只有新當選的卡布郡(Cobb)州參議員霍華德(Jaha Howard)投了反對票。第513號法案即將提交喬州眾議會，等待批准或修改。

該法案被描述為「對長期無故曠課的學生進行處罰」，它將剝奪學生參加校際和課外活動的機會。

該法案還將允許車輛管理部門(Department of Driver Services)吊銷學生的駕駛實習許可證或駕駛執照。

「過去幾個月我們的工作有能力改變我們的學校，強化我們的社區，並改善喬州各地兒童的學習成果，」梅肯市參議員肯尼迪(John F.Kennedy)此前在一份聲明中表示。他曾擔任該委員會主席。「在每一次會議上，專家都表示，克服學生面臨的障礙需要創新且以數據為導向的解決方案。」

該案如最終通過，喬州教育部門需與車輛管理部門合作，制定一項計畫以處理長期無故曠課學生的駕駛或學習駕駛執照申請。

該法案規定，此項規定僅影響15至17歲的未成年人。

就該法案而言，「長期無故曠課學生」是指在開學後的前50天內，無故曠課超過5天的學生；或開學50天後，曠課天數佔總上課天數10%的學生。

任何被認定為「長期無故曠課學生」的學生，均不得參加學校組織的、不提供學分或課程學分的活動，例如樂隊、合唱團、戲劇、體育運動和其他校際活動，以及體育活動。

學校系統還需制定新的政策，以支持學生留在學校並激勵學生出席。根據擬議的立法，學校需向教育部門及時通報學生的缺席。

世報陪您半世紀

上一則

影響學生出席率 費城學區取消半天課

下一則

連接2郡 新州廢棄鐵路將改成「綠色步道」

延伸閱讀

強化移民執法 喬州將建2座ICE拘留中心引發爭議

強化移民執法 喬州將建2座ICE拘留中心引發爭議
送槍給14歲兒導致4生喪命 喬州父被判兩罪

送槍給14歲兒導致4生喪命 喬州父被判兩罪
聯邦撥款削減 喬州多所大學面臨挑戰

聯邦撥款削減 喬州多所大學面臨挑戰
第26學區要求教育局改變「借錢式補助」

第26學區要求教育局改變「借錢式補助」

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚