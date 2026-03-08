學生長期曠課或吊銷駕照 喬州議會過關

喬治亞州參議會通過一項法案，對曠課學生增加新的處罰措施，其中一項處罰是吊銷其駕照或學習駕照。

這項名為「每日必修法案」(Every Day Counts Act)的參議會第513號法案源自於去年11月參議會委員會的報告。該報告由研究喬州學校長期曠課問題的立法者撰寫，並提出了一系列遏制曠課的建議。

目前，只有新當選的卡布郡(Cobb)州參議員霍華德(Jaha Howard)投了反對票。第513號法案即將提交喬州眾議會，等待批准或修改。

該法案被描述為「對長期無故曠課的學生進行處罰」，它將剝奪學生參加校際和課外活動的機會。

該法案還將允許車輛管理部門(Department of Driver Services)吊銷學生的駕駛實習許可證或駕駛執照。

「過去幾個月我們的工作有能力改變我們的學校，強化我們的社區，並改善喬州各地兒童的學習成果，」梅肯市參議員肯尼迪(John F.Kennedy)此前在一份聲明中表示。他曾擔任該委員會主席。「在每一次會議上，專家都表示，克服學生面臨的障礙需要創新且以數據為導向的解決方案。」

該案如最終通過，喬州教育部門需與車輛管理部門合作，制定一項計畫以處理長期無故曠課學生的駕駛或學習駕駛執照申請。

該法案規定，此項規定僅影響15至17歲的未成年人。

就該法案而言，「長期無故曠課學生」是指在開學後的前50天內，無故曠課超過5天的學生；或開學50天後，曠課天數佔總上課天數10%的學生。

任何被認定為「長期無故曠課學生」的學生，均不得參加學校組織的、不提供學分或課程學分的活動，例如樂隊、合唱團、戲劇、體育運動和其他校際活動，以及體育活動。

學校系統還需制定新的政策，以支持學生留在學校並激勵學生出席。根據擬議的立法，學校需向教育部門及時通報學生的缺席。