熊貓節美食活動4月回歸亞特蘭大 三天大型亞洲美食與文化節冀望再掀熱潮

亞特蘭大 ，這是連續第三年在Atlantic Station舉行。主辦單位表示，本屆活動規模與內容全面升級，結合亞洲美食、市集、表演藝術與互動體驗，持續展現亞太裔文化的多元風貌。

活動地點設於 Atlantic Station Pinnacle Lot(221 20th St., Atlanta, GA 30363)。活動時間為4月3日(週五)下午4時至晚間10時；4日(週六)上午10時至晚間10時；5日(週日)上午10時至晚間8時。門票將於2月4日(週三)美東時間上午10時正式開賣。

主辦單位表示，亞特蘭大向來是 Panda Fest 重要據點之一，當地社區對多元文化的支持，促使活動持續成長。今年活動在保留既有特色的同時，也新增更多攤位與演出內容，讓民眾透過美食與互動體驗，深入認識亞洲文化。

本屆 Panda Fest 將集結超過 80 家餐飲攤位與餐車，提供 200 多道亞洲風味料理，涵蓋街頭小吃、創意料理與活動限定餐點，價格選擇多元。現場亦設有文化市集，販售手作藝品與文創商品，並安排舞獅、傳統技藝示範及現代舞蹈等演出。

Panda Fest 近年快速拓展至全美多個城市，吸引超過 50 萬人次參與，亞特蘭大仍是其全美巡迴中的重要站點。更多活動與購票資訊，可上網查詢：www.pandafests.com，或追蹤 Instagram 帳號 @pandafestatlanta。