週年慶 醬缸台推出一個月午餐特惠全店改採自助服務 不收小費 傳統韓食新菜單全面到位

天然韓食的醬缸台不收小費，讓美味更加分。

位於喬治亞州 Duluth、H-Mart 漢亞龍超市旁的 Jang Dok Dae 醬缸台 宣布，自 2 月 17 日起 推出限時一個月的午餐特惠活動，多款經典韓式料理 12.99 元起，讓顧客能以更親民的價格，享用道地且用料講究的韓國家常料理。

餐館同時也完成營運模式調整，全店正式改採 Self Service(自助服務)形式，並不另收小費 (No Tip)，配上美味的全新菜單，希望簡化點餐與用餐流程，讓顧客在更輕鬆、透明的消費方式下安心用餐。

醬缸台創立至今已有 16 年，一直以「天然、無人工添加」為料理核心理念，使用自家發酵的黃豆醬、辣椒醬與醬油作為風味基底，強調湯頭乾淨、口味溫潤，不少熟客形容「喝完不口渴，有媽媽煮的味道」。此次午餐特惠活動，延續餐館一貫品質，並透過價格與服務形式的調整，吸引更多上班族與家庭客群。

在菜色方面，餐館完整呈現傳統韓國家庭料理的深度與廣度。湯品依然是最大特色，包括雪濃湯、黃太魚雪濃湯、牛膝骨湯、豬肉湯飯、血腸湯飯、辣牛肉湯、馬鈴薯排骨湯、大醬湯、鱈魚湯等，從清爽日常到濃郁滋補皆有選擇。滋補類料理如參雞湯、半隻雞湯、鮑魚人參雞湯與山參參雞湯，也深受重視養生的食客青睞。

主食與主菜部分，則涵蓋多款石鍋拌飯、辣炒豬肉包生菜、烤牛肉包飯、辣炒魷魚、LA 牛小排、烤鯖魚等，兼顧個人用餐與多人共享需求。前菜與分享料理如海鮮煎餅、綠豆煎餅、血腸拼盤、白切豬肉與豬腳等，展現完整的韓式餐桌文化。

餐館表示，2 月 17 日起推出的午餐特惠為期一個月，屬限時活動，而全店改為自助服務、不收小費的形式，則是希望讓顧客在價格與服務流程上更清楚、自在，也更符合現代消費習慣。

此外，醬缸台仍持續開放團體聚會與派對包場服務，可依人數與需求提前討論菜色與用餐形式，適合生日聚會、公司餐敘或親友慶祝活動。