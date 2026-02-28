我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

週年慶 醬缸台推出一個月午餐特惠全店改採自助服務 不收小費 傳統韓食新菜單全面到位

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
天然韓食的醬缸台不收小費，讓美味更加分。
天然韓食的醬缸台不收小費，讓美味更加分。

位於喬治亞州 Duluth、H-Mart 漢亞龍超市旁的 Jang Dok Dae 醬缸台 宣布，自 2 月 17 日起 推出限時一個月的午餐特惠活動，多款經典韓式料理 12.99 元起，讓顧客能以更親民的價格，享用道地且用料講究的韓國家常料理。

餐館同時也完成營運模式調整，全店正式改採 Self Service(自助服務)形式，並不另收小費(No Tip)，配上美味的全新菜單，希望簡化點餐與用餐流程，讓顧客在更輕鬆、透明的消費方式下安心用餐。

醬缸台創立至今已有 16 年，一直以「天然、無人工添加」為料理核心理念，使用自家發酵的黃豆醬、辣椒醬與醬油作為風味基底，強調湯頭乾淨、口味溫潤，不少熟客形容「喝完不口渴，有媽媽煮的味道」。此次午餐特惠活動，延續餐館一貫品質，並透過價格與服務形式的調整，吸引更多上班族與家庭客群。

在菜色方面，餐館完整呈現傳統韓國家庭料理的深度與廣度。湯品依然是最大特色，包括雪濃湯、黃太魚雪濃湯、牛膝骨湯、豬肉湯飯、血腸湯飯、辣牛肉湯、馬鈴薯排骨湯、大醬湯、鱈魚湯等，從清爽日常到濃郁滋補皆有選擇。滋補類料理如參雞湯、半隻雞湯、鮑魚人參雞湯與山參參雞湯，也深受重視養生的食客青睞。

主食與主菜部分，則涵蓋多款石鍋拌飯、辣炒豬肉包生菜、烤牛肉包飯、辣炒魷魚、LA 牛小排、烤鯖魚等，兼顧個人用餐與多人共享需求。前菜與分享料理如海鮮煎餅、綠豆煎餅、血腸拼盤、白切豬肉與豬腳等，展現完整的韓式餐桌文化。

餐館表示，2 月 17 日起推出的午餐特惠為期一個月，屬限時活動，而全店改為自助服務、不收小費的形式，則是希望讓顧客在價格與服務流程上更清楚、自在，也更符合現代消費習慣。

此外，醬缸台仍持續開放團體聚會與派對包場服務，可依人數與需求提前討論菜色與用餐形式，適合生日聚會、公司餐敘或親友慶祝活動。

Jang Dok Dae 醬缸台餐館全年無休，營業時間為週一至週四上午10時至晚上9時，週五至週日上午10時至晚上10時。地址：2550 Pleasant Hill Rd #204, Duluth, GA 30096(H-Mart Duluth 旁)，電話：678-580-0302。更多影片與資訊可至IG搜尋：JangDokDae104。

講究天然韓食的醬缸台適逢週年慶，推出特惠午餐回饋大眾。(Jang Dok Dae...
講究天然韓食的醬缸台適逢週年慶，推出特惠午餐回饋大眾。(Jang Dok Dae提供)
全店改採自助服務，並不另收小費(No Tip)，配上美味的全新菜單，讓顧客在更輕...
全店改採自助服務，並不另收小費(No Tip)，配上美味的全新菜單，讓顧客在更輕鬆、透明的消費方式下用餐。

世報陪您半世紀

小費 喬治亞州

上一則

軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

下一則

新州華強山高中師生訪紐約華埠博物館 體驗華人歷史與文化

延伸閱讀

打工雜記

打工雜記
申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定

申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定
稅務漫談／小費、加班費 雇主未分列怎辦？

稅務漫談／小費、加班費 雇主未分列怎辦？
加州餐廳帳單含固定20%服務費 聲明「不須再給小費」引熱議

加州餐廳帳單含固定20%服務費 聲明「不須再給小費」引熱議

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

2026-02-23 12:25

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋