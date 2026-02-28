圓愛老人康樂中心迎馬年新春活動溫馨熱鬧 展現文化傳承

圓愛老人康樂中心應邀出席喬州政府舉辦的農曆新年慶祝活動。(圓愛提供)

亞特蘭大華人 社區農曆新年期間年節氣氛濃厚，特別是圓愛老人康樂中心於新春期間參與多項官方與社區活動，並舉辦馬年春節 聯歡會，持續透過文化活動凝聚長者與社區力量，展現華人社區穩健發展與多元交流成果。

圓愛老人康樂中心於2月9日應邀出席喬治亞州 政府舉辦的農曆新年慶祝活動，與來自不同族裔背景的社區代表交流互動。活動期間，圓愛中心代表向各界介紹中華春節文化及中心服務長者的宗旨與實務經驗，展現華人社區積極參與公共事務、促進族群互動的正面形象。

隨後於2月14日舉行的馬年春節聯歡會，吸引多位長者與社區人士參與。活動內容結合音樂、舞蹈與傳統表演，節目安排多元，呈現中華文化特色，也融入跨文化元素。多位中心會員及受邀表演者輪番登台，展現長者持續學習與參與社區活動的活力。

聯歡會中亦安排親子與公益團體演出，透過歌唱與樂器演奏增添年節氣氛，讓不同世代在活動中交流互動。多項傳統藝術表演與現代音樂節目相互搭配，使整體活動節奏緊湊，現場反應熱烈。