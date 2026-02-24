北卡華人大聯盟首屆「村晚」熱鬧登場

我的頻道

記者王明心／北卡報導
主流政要上台拜年。(記者王明心/攝影)
北卡第一個由多個省份同鄉會組成的華人大聯盟(NCCAS)，日前於莫里斯威爾(Morrisville)印度活動中心舉辦首屆「村晚」。被大家暱稱為「村長」的會長李冰表示，刻意命名為「村晚」是希望營造輕鬆、有趣且「接地氣」的氛圍，讓老鄉們共度佳節。

華人大聯盟的前身是去年 5 月成立的「北卡同鄉會大聯盟」。李冰觀察到各同鄉會過去各自辦活動，資源與心力相對分散，因此聚攏包括西北、福建、東北、江蘇、廣東、上海等十多個同鄉組織，期盼凝聚共識，創造更深的情感連結。他特別提到，過去舉辦嘉年華時，那張擺滿各省家鄉菜、長到望不到盡頭的餐桌，是他見過最震撼的景象，堪稱「美東規模最大的 Potluck(百家餐)」。

隨著組織發展，團隊發現部分華人因省籍人數較少或找不到對應組織而感到孤單，於是決定更名為「華人大聯盟」，象徵其門檻開放給所有華人。

當晚的活動由北卡亞裔協會(NCAAA)協辦，在胡暉導演策畫下，由劉弘彥、孟程博、謝釗、扶靜宜四位主持人拉開序幕。晚會現場不僅有家鄉點心攤位慰藉味蕾，更有充滿活力的「開門紅」團體舞。

各同鄉會間的「拉歌」環節掀起活動高潮。節目內容橫跨民族舞蹈、歌唱、走秀、民樂演奏及詩詞朗誦，甚至還有優雅的芭蕾舞表演。每一聲用家鄉話喊出的「新年快樂」，都讓這場異鄉的聚會充滿了故土的溫情。

北卡州議員劉廣亞、凱瑞市議員黃徐攜手三角地區六個城鎮的市長及議員等10多名官員到場。國會議員Valerie Foushee與前國會議員Wiley Nickle分別用華語祝賀「恭喜發財」與「新年快樂」。

李冰代表組委會感謝志工的細緻籌備，讓「村晚」圓滿成型。他表示，晚會不分台上台下，大家都是互相扶持的老鄉，希望這種高參與度的親民特色能持續傳承。

李冰(左二)引導各同鄉會會長用家鄉話拜年。(記者王明心/攝影)
「村晚」由胡暉導演(中)，謝釗(右起)、劉弘彥、孟程博、扶靜宜聯合主持。
藝術總監俞衛帶領的「只此青綠」將北宋名畫融入舞蹈中。(記者王明心/攝影)
