「要見議員」喬治亞州18歲男持槍闖國會 重罪起訴

特派員黃惠玲／綜合報導
根據提交至法院的文件中的一張影像，一名手持霰彈槍的人正朝美國國會大廈方向奔跑。檢方表示，畫面中的人物為18歲的卡馬喬。（哥倫比亞特區聯邦地方法院）
喬治亞州一名18歲男子日前涉嫌攜帶槍枝闖入美國國會大廈範圍，於18日首次在聯邦法院出庭。檢方指出，該男子身穿戰術裝備並持霰彈槍跑向國會建築，所幸在警方迅速攔截下未造成人員傷亡。

被告卡馬喬(Carter Camacho)當天在哥倫比亞區聯邦法院出庭時，身穿迷彩上衣與長褲，僅簡短回答法官提問。根據司法部提交的法庭文件，卡馬喬17日下午將一輛休旅車停在美國國會附近，下車時穿著戰術背心與迷彩服，並手持霰彈槍朝建築方向奔跑，現場照片亦顯示其持槍移動的畫面。

調查人員表示，該霰彈槍當時已上膛，槍托攜帶裝置中另有17發子彈。卡馬喬向執法人員表示，他此行是為了「與一名國會議員談話」。當他行至國會西側南階梯時，美國國會警員上前攔查並命令其趴下，他隨即配合，警方同時在其停放車輛附近發現一把刀具。

執法人員查扣一把Mossberg Model 88型12號口徑霰彈槍，槍管內裝有7發子彈，另有1發已進入彈膛。檢方目前以「在美國國會範圍內持有槍械」的聯邦重罪起訴卡馬喬，法官裁定其羈押候審，預計3月2日再次出庭。

美國國會警察在現場查扣一把Mossberg Model 88型12號口徑霰彈槍，...
美國國會警察在現場查扣一把Mossberg Model 88型12號口徑霰彈槍，槍管內裝有7發子彈，另有1發已進入彈膛。（司法部）

喬治亞州 司法部 哥倫比亞

