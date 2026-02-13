喬州或再添ICE拘留中心據點 國土部正在評估中

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
媒體報導，美國國土安全部(DHS)也正在關注喬州北部城市奧克伍德市(City of Oakwood)的一處原為倉庫的地產，預計購買後將其改建為ICE設施。(市府臉書)
媒體報導，美國國土安全部(DHS)也正在關注喬州北部城市奧克伍德市(City of Oakwood)的一處原為倉庫的地產，預計購買後將其改建為ICE設施。(市府臉書)

美國移民及海關執法局(ICE)日前才敲定在喬治亞州Social Circle小鎮建造一座設施的協議。而根據新聞頻道Channel 2的報導，美國國土安全部(DHS)正在關注喬州北部另一個小城市，計畫新建拘留設施。

奧克伍德市(City of Oakwood)官員表示，他們從國會議員處獲悉，聯邦政府計畫購買霍爾郡(Hall)的房產，將其改建為ICE設施。

市長懷特(B.R. White)在接受Channel 2採訪時表示，他對這一決定毫不知情，先前也從未與DHS或ICE進行過任何溝通。

如果該計畫獲得批准，這座原本用於存放貨物的工業建築將可容納1500人。

該鎮日前舉行的市議會會議上，許多市民出席表達了他們對該設施的擔憂。

喬州Social Circle小鎮幾天前剛證實，聯邦政府已購入一處倉庫，計畫將其改建為可容納5000至1萬人的ICE拘留中心。懷特表示，一旦聯邦政府購入房產，市政府就無能為力。

當地社區表示，無作為絕非良策。奧克伍德市居民麥克盧爾(Josh McClure)說：「我想看到市議會為此抗爭。我看到鄰居們排隊準備抗爭。我看到很多和我長相相似的人為了那些和我們長相不同的人挺身而出。」

懷特表示，目前還不清楚該設施將如何處理污水等問題。由於該設施最初是作為倉庫建造的，因此將沒有足夠的衛生間來容納這麼多人。

