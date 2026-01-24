冬季風暴將來襲 達美航空提供旅客免費改期

冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冰雪暴將襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。目前的預測顯示，俄克拉荷馬州將迎來大雪，而德州北部地區將從23日晚間開始出現積冰，24日(周六)則將襲擊亞特蘭大 和喬治亞州北部地區，並可能持續到26日(周一)。

為確保乘客和工作人員的安全，德州北部、俄克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安那州和田納西州部分機場的航班將被取消。為維護旅客權益，達美航空 宣布將提供旅行豁免(travel waiver)，為受影響的旅客重新安排次優行程，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。

達美航空表示，正在積極調整人員配置，以確保有足夠的團隊為乘客提供支援，包括從派遣專家前往亞特蘭大、伯明罕、亨茨維爾、諾克斯維爾和納許維爾等機場，支援除冰和行李處理團隊。

達美此項旅行豁免政策，適用於途經亞特蘭大和其他受影響地區的乘客，只要在1月28日之前完成旅行，即可免費更改至更早或更晚的日期。

達美表示，任何旅客，不論艙等，只要在1月21日之前預訂行程，且航班日期在1月23日之後，均可更改航班日期。旅客可使用Fly Delta應用程式、公司網站或致電達美航空客服代表進行更改。

任何將航班改至1月28日之前出發的旅客均無需支付任何額外費用，除非選擇升級艙等。如果將航班改至28日之後，免收更改費用，但可能需要支付票價差額。

達美航空也允許免費取消機票 ，原機票的價值可用於抵扣一年內購買的新機票費用(自原機票出票之日起計算)。