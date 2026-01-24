我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

冬季風暴將來襲 達美航空提供旅客免費改期

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冰雪暴將襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。目前的預測顯示，俄克拉荷馬州將迎來大雪，而德州北部地區將從23日晚間開始出現積冰，24日(周六)則將襲擊亞特蘭大和喬治亞州北部地區，並可能持續到26日(周一)。

為確保乘客和工作人員的安全，德州北部、俄克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安那州和田納西州部分機場的航班將被取消。為維護旅客權益，達美航空宣布將提供旅行豁免(travel waiver)，為受影響的旅客重新安排次優行程，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。

達美航空表示，正在積極調整人員配置，以確保有足夠的團隊為乘客提供支援，包括從派遣專家前往亞特蘭大、伯明罕、亨茨維爾、諾克斯維爾和納許維爾等機場，支援除冰和行李處理團隊。

達美此項旅行豁免政策，適用於途經亞特蘭大和其他受影響地區的乘客，只要在1月28日之前完成旅行，即可免費更改至更早或更晚的日期。

達美表示，任何旅客，不論艙等，只要在1月21日之前預訂行程，且航班日期在1月23日之後，均可更改航班日期。旅客可使用Fly Delta應用程式、公司網站或致電達美航空客服代表進行更改。

任何將航班改至1月28日之前出發的旅客均無需支付任何額外費用，除非選擇升級艙等。如果將航班改至28日之後，免收更改費用，但可能需要支付票價差額。

達美航空也允許免費取消機票，原機票的價值可用於抵扣一年內購買的新機票費用(自原機票出票之日起計算)。

達美航空 機票 亞特蘭大

上一則

周末極端天氣 台美企業徵才交流會延至2/28

下一則

ICE執法升高社區恐懼 馬州蒙郡議會提「禁止蒙面法案」

延伸閱讀

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期
極低溫、厚重冰雪 全國下周高峰用電需求估連7天逾13萬兆瓦創新高

極低溫、厚重冰雪 全國下周高峰用電需求估連7天逾13萬兆瓦創新高
氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽
亞特蘭大有軌電車 2/3恢復行駛

亞特蘭大有軌電車 2/3恢復行駛

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星