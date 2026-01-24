我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

喬州去年12月失業率3.6% 低於全美4.4%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

喬治亞州勞工廳22日公布的數據顯示，2025年12月喬州失業率升至3.6%，高於11月修正後的3.5%，但仍比12月全美平均失業率4.4%低了0.8%。

該月喬州新增就業人數5000個，是連續第二個月就業呈現成長。

12月份的失業率與去年同期持平。

「12月是喬州連續第二個月新增就業崗位，失業率遠低於全美平均。這種穩定性對於我們邁入2026年至關重要。我們將致力於加強推動就業成長的行業，幫助喬州居民為熱門職業做好準備，並將就業成長轉化為全州真正的機會，」州勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示。

喬州12月總就業人數達到499萬1700人，比前一年12月增加了7400人。

喬州的勞動力人口在12月份增加了1萬1328人，總數達到541萬2470人。就業人數達到歷史新高，為521萬9749人，比前一個月增加了8162人。

然而，失業人數也增加了3166人，達到19萬2721人；首次申請失業救濟金的人數比上個月增加了9932人，達到2萬6651人。

12月份就業人數達到高峰的關鍵產業包括私立教育(73萬7500個工作機會)和醫療服務(17萬6600個工作)。

州報告稱，12月份就業成長最顯著的行業是行政支援服務，新增4500個工作，其次是醫療保健和社會援助，新增2000個工作。

其他就業成長的行業包括非耐久財製造業和地方政府，各新增1000個工作。專業和技術服務以及房地產和租賃行業各新增800個工作。

儘管整體就業人數有所增長，但部分行業本月仍出現裁員，包括零售業減少2000個工作、住宿和餐飲服務業減少1400個工作，以及建築業減少1000個工作。

過去一年，醫療保健和社會援助行業新增1萬9300個工作、行政和支持服務業新增1萬3000個工作，以及耐久財製造業新增6000個工作，就業人數均顯著成長。運輸、倉儲和公用事業行業的就業人數降幅最大，較前一年減少了1萬6900個工作機會。

喬州 喬治亞州 房地產

上一則

芝加哥男子懸賞刺殺CBP指揮官 陪審團判無罪

延伸閱讀

全美第6貴宅 塢德賽「綠山牆」8500萬成交

全美第6貴宅 塢德賽「綠山牆」8500萬成交
喬州去年11月失業率3.5% 低於全美4.6%

喬州去年11月失業率3.5% 低於全美4.6%
芬蘭失業率躍居歐盟之冠 創近15年新高

芬蘭失業率躍居歐盟之冠 創近15年新高
涉詐騙無家者住房公帑 2房產高管被捕

涉詐騙無家者住房公帑 2房產高管被捕

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星