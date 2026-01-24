喬州去年12月失業率3.6% 低於全美4.4%

喬治亞州 勞工廳22日公布的數據顯示，2025年12月喬州 失業率升至3.6%，高於11月修正後的3.5%，但仍比12月全美平均失業率4.4%低了0.8%。

該月喬州新增就業人數5000個，是連續第二個月就業呈現成長。

12月份的失業率與去年同期持平。

「12月是喬州連續第二個月新增就業崗位，失業率遠低於全美平均。這種穩定性對於我們邁入2026年至關重要。我們將致力於加強推動就業成長的行業，幫助喬州居民為熱門職業做好準備，並將就業成長轉化為全州真正的機會，」州勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示。

喬州12月總就業人數達到499萬1700人，比前一年12月增加了7400人。

喬州的勞動力人口在12月份增加了1萬1328人，總數達到541萬2470人。就業人數達到歷史新高，為521萬9749人，比前一個月增加了8162人。

然而，失業人數也增加了3166人，達到19萬2721人；首次申請失業救濟金的人數比上個月增加了9932人，達到2萬6651人。

12月份就業人數達到高峰的關鍵產業包括私立教育(73萬7500個工作機會)和醫療服務(17萬6600個工作)。

州報告稱，12月份就業成長最顯著的行業是行政支援服務，新增4500個工作，其次是醫療保健和社會援助，新增2000個工作。

其他就業成長的行業包括非耐久財製造業和地方政府，各新增1000個工作。專業和技術服務以及房地產 和租賃行業各新增800個工作。

儘管整體就業人數有所增長，但部分行業本月仍出現裁員，包括零售業減少2000個工作、住宿和餐飲服務業減少1400個工作，以及建築業減少1000個工作。

過去一年，醫療保健和社會援助行業新增1萬9300個工作、行政和支持服務業新增1萬3000個工作，以及耐久財製造業新增6000個工作，就業人數均顯著成長。運輸、倉儲和公用事業行業的就業人數降幅最大，較前一年減少了1萬6900個工作機會。