喬州ICE拘留中心 在押墨籍男昏迷死亡

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
34歲的墨西哥公民桑切斯(Heber Sanchez Dominguez)14日在喬治亞州Lovejoy的Robert A. Deyton拘留中心內昏迷不醒，經搶救無效死亡。(GoFundMe頁面)
34歲的墨西哥公民桑切斯(Heber Sanchez Dominguez)14日在喬治亞州Lovejoy的Robert A. Deyton拘留中心內昏迷不醒，經搶救無效死亡。(GoFundMe頁面)

根據聯邦移民及海關執法局(ICE)消息，一名34歲墨西哥公民桑切斯(Heber Sanchez Dominguez)14日在喬治亞州Lovejoy的Robert A. Deyton拘留中心被發現昏迷，經搶救無效死亡。桑切斯是2026年全美至少第五位在ICE羈押期間死亡者。

ICE官員指出，桑切斯於14日凌晨2時左右被發現「頸部上吊，昏迷不醒」，雖立即施行急救並送醫，但在約一小時後被宣告死亡。墨西哥領事館15日要求澄清死因，但ICE未明確回應此案究竟是自殺或他殺。

桑切斯1月7日因交通違規被里士滿郡警方逮捕，隨後轉送至Lovejoy拘留中心。ICE聲明指出，入監初期桑切斯並未表現出任何痛苦或異常，該機構致力於確保所有被拘留者在安全、人道的環境中，並接受全面醫療護理。

此事件引起當地維權人士及移民權益組織關注。蘇爾法律合作組織(Sur Legal Collaborative)執行長威廉斯(Christopher Williams)批評ICE聲明缺乏可信度，並呼籲對案件展開深入調查。「我們心碎、震驚，也感到無比憤慨。ICE根本不可信，我們必須了解事情的真相，這已是拘留系統內部廣泛問題的一部分。」威廉斯指出，這起死亡事件不僅讓桑切斯家人悲痛，也讓社區感到恐懼，「ICE在街上巡邏，我們並不安全。感覺像是蓄意為之。」

墨西哥領事館在聲明中表示，將向桑切斯家屬提供領事援助，並對家屬表達最誠摯慰問。官方尚未公布更多細節，目前仍不清楚桑切斯何時從里士滿郡監獄轉至ICE拘留中心。當條件允許時，其遺體將被送回墨西哥。

桑切斯生前與妻子、兩個孩子同住。社區人士及移民權益團體呼籲，相關機構必須加強對拘留中心安全及醫療照護的監督，以避免類似悲劇再度發生。

