為和平而走 僧侶隊伍行至北卡將停留一周

由24名佛教僧侶和一隻狗所組成的「為和平而走」(Walk for Peace)隊伍，預計24日抵達洛麗。(美聯社)

由24名佛教僧侶和一隻狗所組成的「為和平而走」(Walk for Peace)隊伍，自去年10底出發，徒步橫跨多州，14日從南卡 進入北卡 ，接下來一周會在北卡行腳。

該團隊去年10月26日從德州 沃思堡(Fort Worth)出發，將途經美國10個州，包括德州、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬、喬治亞、南卡、北卡、維吉尼亞和馬里蘭州，最後進入華府，沿途拜訪各州首府。

該隊伍14日進入北卡，在夏樂(Charlotte)停留一晚後，15日走29號公路到康科特(Concord)，16日到China Grove，預計24日到北卡首府洛麗。

其官方社交媒體指出，這是一場意義深遠的靈性奉獻之旅，他們行走並非為了抗議，而是為了喚醒每個人內心深處早已存在的和平。藉此提醒大家團結與慈悲始於每個人的內心，並能向外輻射至家庭、社區乃至整個社會。

他們沿途也舉行和平集會，邀請當地民眾參加集會或同行。隨行的還有一隻名叫「阿洛卡」(Aloka)的狗，其名在梵語中是「覺悟」的意思，此行動的臉書專頁Aloka the Peace Dog，粉絲已超過64萬人。