台美企業徵才晚會 1/26亞城舉行 可上網報名

亞特蘭大訊
由甘斯維爾台灣商會主辦，喬治亞州青商會協辦的「台美企業徵才晚會」，將在1月26日(周日)晚上6時至9時於亞特蘭大僑教中心舉辦。(主辦單位提供)
為促進台灣企業、僑界與台灣人才之媒合與職涯連結，由甘斯維爾台灣商會主辦，喬治亞州青商會協辦的「台美企業徵才晚會」，將在1月26日(周日)晚上6時至9時於亞特蘭大僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)舉辦。

當天將有包括富士康工業富聯(FII)、融程(Adata Industrial)、漢鐘(Hanbell)、廣達(Quanta Computer)、及宏遠紡織(Ever Shine Textile)等多家企業介紹公司，並分享目前開放徵才職缺與所需人才背景。現場設有企業諮詢交流桌位，與會者可自由與企業代表面對面交流、詢問職涯與求職相關問題。

活動說明指出，鴻海集團旗下最大子公司—富士康工業富聯(FII)今年計畫徵才「數千人」，涵蓋多個不同的工作崗位，包括工程、製造、供應鏈、IT、營運、管理等多元職務，FII總經理將親自來出席並親自到場交流。

歡迎目前在職人士、正在尋找工作機會者、台灣留學生與應屆畢業生踴躍參加。意者請上網報名：https://forms.gle/Goma9wQ139tzt6fMA

富士康 喬治亞州 亞特蘭大

