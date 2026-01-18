喬州流感等級仍維持「極高」 911求救電話激增

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)最新數據，儘管全美流感情況部分指標趨緩，但喬治亞州仍維持「極高」水平。亞特蘭大地區急救人員表示，他們感受到與流感相關的911求助電話數量急劇增加。

底克甫郡(DeKalb)的美國醫療救援公司(AMR)急救與護理人員指出，本季接到的流感相關求助電話比往年增加約60%，涵蓋發燒、頭痛等症狀。AMR南部地區急救服務轉型與創新經理孔特雷拉斯(Israel Contreras)表示：「這是我多年來見過最艱難的流感季之一。」他補充，求助電話的激增給醫療資源帶來巨大壓力，當病例激增時，醫院可能出現收治延誤。

CDC在其最新報告中估計，本流感季全美至少有1500萬人感染流感，18萬人住院，7400人死亡。雖然部分指標本周略有下降，但CDC提醒，目前尚不能確定流感已達高峰，並指出假期可能影響數據。

孔特雷拉斯指出，許多流感相關的求助電話屬於非緊急情況，本可在家中自行處理。他呼籲居民，僅在危及生命的情況下撥打911，例如呼吸困難、胸痛或症狀在最初好轉後再次出現高燒。

CDC將本季流感的嚴峻歸因於一種新的流感變種，有時稱為「超級流感(super flu)」。醫生建議所有人接種流感疫苗，以預防嚴重併發症，並在生病時待在家中，避免傳染他人。

美國對抗流感聯盟(AMR)和公共衛生官員建議居民採取以下措施：接種流感疫苗，尤其是高風險族群應諮詢肺炎球菌疫苗；保持良好個人衛生，勤洗手至少20秒，或使用含60%酒精的乾洗手液；咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻，用紙巾或手肘阻擋飛沫；生病時留在家直至症狀好轉。

AMR提醒，若出現以下情況應立即撥打911或尋求急救：呼吸困難或氣短、胸痛或持續胸悶、突然頭暈、意識混亂或嚴重虛弱、嚴重或持續嘔吐，以及流感症狀好轉後又復發，伴隨高燒或咳嗽加劇。

CDC與醫療專家再次呼籲，接種疫苗、維持衛生習慣和居家休息是保護自己及他人、減少流感傳播的關鍵手段。本季流感仍在高峰期，社區防護措施不可鬆懈。

