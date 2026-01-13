喬州去年11月失業率3.5% 低於全美4.6%

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據喬治亞州勞工廳的最新數據，喬治亞州的失業率在2025年11月的失業率低於全國平均水平。

該州2025年11月的失業率為3.5%，比9月略微上升了0.1個百分點。儘管略有上升，但喬州失業率仍比前一年同期下降了0.1%。

喬州11月的失業率比4.6%的全國平均低了1.1%。

由於聯邦政府停擺導致資料收集中斷，2025年10月的資料無法取得。

喬州勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示，喬州11月的失業率比全國平均水平低了1%以上，且許多重要行業就業增長顯著，「展望2026年，喬州將繼續專注於保持競爭力的關鍵因素：培養勞動者、支持企業發展，並為全州創造更多機會。」

11月份，喬州新增就業1000個，全年新增就業人數總數達1萬6300個。當月，私立教育和醫療服務業以及休閒和酒店業的就業人數均創歷史新高。

喬州11月份的勞動力總數超過540萬人，但與過去12個月相比略有下降，約8000人。

11月份成長最多的產業包括：住宿與餐飲服務新增1500個職位；醫療保健和社會援助增900個；藝術、娛樂與休閒新增800個。

11月份就業人數下降的行業包括：聯邦政府減少1500個職位；行政與支援服務減1400個；建築業減少1000個。

過去一年，喬州在醫療保健和社會援助產業就業人數增幅最大，達2萬3800人。運輸、倉儲和公用事業行業的年度降幅最大，減少了1萬7000個職位。

喬州 喬治亞州 聯邦政府

