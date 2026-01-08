美國中文辯論隊攜手中興大學 激盪動物倫理思辨

當天模擬公聽會為線上與線下同步。(閻永忠提供)

美國中文辯論隊與台灣中興大學動物科學系第五年合作，由選讀林怡君博士「動物倫理學」課程的學生，與美國隊選手王筱晴(Adela Wang)、林朵(Lynn Lin)、黃冠翔(Lawrence Huang)、閻承旭(Evan Yen)，輪流扮演立法委員、行政部門、司法機關、畜牧業者、動保團體、獸醫、專家學者等角色，探討動物倫理相關公共政策。

議題包括大法官 釋憲原住民 狩獵文化的原住民王光祿案、農業部禁止飼養的955種進口輸入動物清單的列管制度、流浪動物捕捉絕育疫苗 釋放(TNVR)、神豬祭祀、禁止高中生以教學名義解剖活體動物等。

林怡君表示今年採公聽會形式，增加角色，思辨廣深，流程始於立委辦公室公布議程與主持會議，各方針對政策寫入法條、人力數量與素質是否足夠、是否符合產業界現況、由官方、學界、動保團體、民間紛紛發言、問答，會後媒體發布新聞稿。

討論主題緊扣時事，如台灣布農族原住民王光祿持槍狩獵野生動物一案，經漫長11年訴訟、大法官釋憲、總統特赦、最終最高法院判決後無罪定讞，能刺激大家思考原住民文化、社會安全管制槍砲彈藥、保育動物等面向，其合法權益的邊界與紅線究竟在哪裡。