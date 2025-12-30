亞城圓愛跨文化聖誕聯歡 中西藝術薈萃

我的頻道

【亞特蘭大訊】
圓愛聯歡會現場合影。(圓愛提供)
亞特蘭大圓愛老人康樂中心(Prudent Senior Services of Georgia)日前舉辦溫馨熱鬧的聖誕聯歡會，由扇舞「油菜花之戀」揭開序幕。不同族裔、語言的長者與社區民眾齊聚一堂，以音樂與舞蹈共度佳節，現場笑聲與掌聲不斷，洋溢濃厚節慶氣氛。

作為喬治亞州首家由華人創辦的長者活動中心，圓愛老人康樂中心長期致力於提供多元服務與舒適環境，深受社區肯定。

聯歡會由中心會員帶來的扇子舞揭幕，長者們手持彩扇、舞姿柔美，展現東方舞蹈韻味，贏得滿堂喝采。隨後登場的韓國打鼓表演節奏明快、氣勢十足，展現銀髮族的活力與熱情。

本次活動由亞特蘭大HTH Inc.公益組織與茉莉花小合唱團共同策劃，節目橫跨中西文化。武術表演者張法蘭以剛勁動作展現中華武術精神；張如比的舞蹈與梁思薇的 K-Pop 熱舞Golden，則注入青春動感與現代流行元素。

音樂演出同樣精彩多元，由Lucas、Landon與Laura Brown兄妹帶來鋼琴與舞蹈表演開場；唐艾瑪演唱「知否知否」溫婉動人，李傑森的「我相信」情感澎湃，李卡文的Animal Farm風格獨具。

美國表演者Donny抱著吉他演唱中文歌曲，引起全場共鳴；Spring Music School學生演奏長達20分鐘的中國民樂，絲竹悠揚；茉莉花小合唱團演唱「我愛你中國」與「趕圩歸來」，以純淨和聲傳遞深厚情感。

活動尾聲，全體來賓在茉莉花小合唱團帶領下合唱We Wish You a Merry Christmas，不分族裔與年齡齊聲高唱，氣氛推向高潮。

圓愛老人康樂中心表示，活動不僅是表演，更是一場社區大家庭的聚會，希望透過藝術讓長者感受溫暖，也促進不同文化間的交流。

精彩紛呈的圓愛聯歡會現場。(圓愛提供)
