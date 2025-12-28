亞城都會區5郡 去年交通事故死亡數超過兇殺案

根據交通倡議組織 Propel ATL 最新發布的報告「出行帶來的慘痛代價：2024年」(The Human Cost of Mobility: 2024)，亞特蘭大 都會區五個核心郡在2024年發生超過15.7萬起交通事故，造成425人死亡，死亡人數已超過同期兇殺案的410多人，顯示交通安全仍是區域公共安全的一大隱憂。

與2023年交通事故造成470人死亡相比，2024年五郡整體交通死亡人數下降9.6%，呈現改善趨勢。該報告的調查範圍逐年擴大，最初僅涵蓋亞特蘭大市，後擴及富頓郡、底克甫郡與克萊頓郡的 MARTA 服務區，最新版本則納入克萊頓郡、卡布郡、底克甫郡、富頓郡與谷內郡五大核心郡。

各郡表現差異明顯。底克甫郡雖較去年改善，但在2024年仍以121人位居五郡交通死亡人數之首，其中行人與騎士死亡達40人同樣居首。富頓郡則在重傷人數方面最為嚴重，所有交通方式的重傷者達937人，行人與騎士重傷152人，皆為五郡最高。

報告也揭示，儘管部分示範區域缺乏公共運輸、高度依賴汽車，但2024年仍有59%的行人死亡事故發生在步行可達公車站的範圍內，此比率與過去五年趨勢一致，顯示單有公共運輸，並不足以保障行人安全。

此外，即使調查範圍擴大，仍有超過61%的交通死亡事故發生在以非裔 居民為主的社區，而這些社區僅佔五郡普查區的43%。報告指出，這些地區長期缺乏人行道、斑馬線與自行車道等基本安全設施，與規畫與政策資源分配不均密切相關。這一現象也與全美趨勢相符，非裔、原住民、老年人與低收入 社區面臨更高的行人死亡風險。

其他重點發現包括：克萊頓郡的行人人均死亡率高於其他郡；亞特蘭大市行人死亡人數在前一年大幅下降後，2024年略增至25人；全市交通死亡人數為59人，較2023年下降23.4%，但仍略高於2015年的57人。2013至2023年間，亞特蘭大市每10萬人平均14.2人死於交通事故，高於五郡平均的10.7人，也高於全美平均的11.6人。此外，五郡中最危險的20條道路僅佔全部道路的1.2%，卻造成近11%的致命交通事故，凸顯改善關鍵路段的重要性。