可疑模特招聘蔓延亞特蘭大華人圈 專家示警或為詐騙引流籲勿提供個資或付款
近期亞特蘭大華人社區出現多則以「誠聘旗袍模特」為標題廣告，徵求中老年旗袍模特，沒有年齡上限、不需專業經驗，僅留下單一手機號碼作為聯絡方式。由於廣告中缺乏公司名稱、工作內容、拍攝目的、地址及報酬標準等必要資訊，引發社區對其可信度的疑慮。
◼全美多地出現同款廣告 曾傳出多起受害情形
根據多家華語媒體與社區平台報導，類似「旗袍模特」、「茶葉包裝員」、「家庭手工活」、「高薪陪伴老人」 等中文招聘廣告，在紐約、洛杉磯、休士頓、舊金山灣區、芝加哥等地均大量出現。其中旗袍模特文案強調「歲月沉澱了溫柔，也賦予獨特的韻味」、「只要您的優雅、自信與真實」，
各地民眾反映，與廣告聯絡後，對方會收取報名費、拍攝費、會員費，或是推銷高額課程、旗袍或攝影套餐，要求加入私人社群(如微信、WhatsApp)進一步商談，要求提供個資、身分證明、照片，及引導下載不明 App 或進行投資等等。
目前美國已有些地區的消費者保護單位與警方提醒華人社區，這類廣告的共通點是僅留電話、不提供實體資訊、以情感字眼吸引中老年人，應視為高風險訊號。
◼專家：符合三項特徵者務必提高警覺
華人防詐團體與社區安全組織整理出幾項常見特徵：
1. 無公司名稱、無地址、無工作內容說明，任何合法招聘均須提供基本資訊。
2.僅留手機、要求轉到私人聊天平台，詐騙與推銷組織最常使用此方式。
3.條件過度寬鬆，像是不限年齡、不限經驗、不限外貌，此類廣告通常以「降低門檻」吸引受眾，後續再行收費。
若三項皆符合，建議民眾避免聯絡或提供資料。
◼社區提醒：勿讓長者落入陷阱
專家指出，近年的詐騙趨勢明顯朝向「情感式行銷」與「文化包裝」發展，特別容易吸引對文化有興趣的中老年族群。許多詐騙案皆從「文化活動」或「拍攝徵選」開始，逐步演變成金錢與個資的損失。
亞特蘭大華人社區領袖呼籲：「看到來路不明的招聘，請務必提醒家中長輩。任何需要提前付款、加入私人群組、提供個資的邀請都應視為警訊。」
