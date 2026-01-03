Atlanta Toyota正在進行Toyotathon 優惠買車正是時候

我的頻道

亞特蘭大訊
Atlanta Toyota華裔銷售經紀鄒德斌是該車行超級業務。(Atlanta Toyota提供)
Atlanta Toyota華裔銷售經紀鄒德斌是該車行超級業務。(Atlanta Toyota提供)

豐田汽車Toyota的信賴度不僅為全球公認，最近理財網站消費者報告（Consumer Reports）在美國車市中，選中豐田汽車ToyotaRAV4混合動力車為實用、又寬敞舒適的緊湊型家用休旅車款。現在Atlanta Toyota豐田車行正在進行Toyotathon，年底優惠買車正可向位於喬治亞州Duluth市的Atlanta Toyota豐田車行洽詢，可聯絡車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)。

Slashgear報導，消費者報告（Consumer Reports）選出美國車市中，緊湊型休旅車當中5款最寬敞的車款，讓乘客與行李都有充足的空間，而Slashgear團隊也實測每種選項，評估乘坐舒適度、配置設備、在馬路與野外的性能等。

據指出，RAV4車款寬敞，2025年混合動力版在後座立起來的狀況下，具有37.5立方英尺的載貨空間，成人也能坐在後座。同時，RAV4混合動力車是憑著高效率的動力系統和Toyota的可靠名聲成為同型中的佼佼者，再加上時尚又不過分張揚的外觀，與平順地駕駛體驗，一款實用的緊湊家用休旅車就此誕生。

RAV4混合動力車標配Toyota Safety Sense 2.5，不過並不如Hyundai Tucson或Kia Sportage的配置；車用娛樂資訊系統感覺也不如競爭對手先進，但還沒到過時的地步。儀表板和中控台周圍有很多按鈕和旋鈕，不喜歡透過觸控螢幕控制車輛的買家應該會滿意。2025年RAV4混合動力車的售價為3萬4300元起跳，包含1450元目的地費。

Atlanta Toyota豐田車行目前最新的2025年RAV4的36個月貸款每月279元。受大眾歡迎的Camry和Corolla，則有更佳的每月199元和99元的優異貸款金額。

另外還有「三重零省錢計畫」(Triple Zero Saving)，60個月貸款零利率、零首付、和前三月零付款等優惠。

Atlanta Toyota豐田車行是喬州銷售量最多的車行。車行位於喬治亞州亞特蘭大東北部華人聚居的Duluth區，靠近I-85公路的104或103出口。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096，附近有大中華超市。

詳情可洽該車行的華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)，具有多年的汽車銷售經驗，能說英語、國語、粵語等多種語言，深受華裔消費者的喜愛。他以優秀的業績和良好的售後服務屢獲豐田的表揚。鄒德斌手機：678-681-4247，或直接撥打Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。也可以透過他們的網站www.atlantatoyota.com獲得更多詳細資訊。

Toyota RAV4 2025年5月發表會。(路透)

