愛默蕾郭智化獎 史丹福Calvin Kuo獲殊榮

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
史丹福大學教授Calvin Kuo(中)獲頒「郭智化榮譽教授捐贈基金講學獎座」(Jyh-Fa Kuo Endowment Fund Lectureship)。左為愛默蕾大學新藥物中心共同主任傅海安教授，右為愛默蕾大學藥理學和化學生物學教授Randy Hall。(記者林昱瑄／攝影)
位於亞特蘭大的愛默蕾大學(Emory University)新藥中心(Center for New Medicines)日前舉辦2025年Unmet Medical Needs論壇，表彰史丹福大學Calvin Kuo教授獲頒「郭智化榮譽教授捐贈基金講學獎」(Jyh-Fa Kuo Endowment Fund Lectureship)，肯定他在藥理學及化學生物學的傑出成就。

Cailvin Kuo在論壇上並以「具免疫功能的人類器官模型於健康與疾病中的應用」(Immunocompetent human organoid models of health and disease)為題，分享他及團隊利用人類類器官模型於癌症研究與藥物研發的最新成果。

論壇中還討論了以人類類器官模型為主的藥物研發趨勢，並回顧美國國家衛生院(NIH)及食品藥物管理局(FDA)的指導方針。與會研究者分享了愛默蕾大學及其他團隊正在開發的人源化疾病模型(humanized disease models)及其在加速藥物研發上的應用成果。

類器官是科學家在培養皿中培養出的三維、具自我組織能力的細胞模型，也稱為微型器官(mini-organ)，能重現體內器官的結構與多系分化(multilineage differentiation)。科學家可利用類器官培養腸道、胃、胰腺等多種組織，模擬正常器官結構及疾病狀態，並應用於再生醫學、器官移植及癌症研究。

相較於傳統動物模型，類器官在研究人類發育生物學與疾病生物學上更具優勢。FDA今年稍早宣布將逐步取消藥物的動物實驗，改以AI模擬及人類類器官模型取代，以提升藥物臨床應用的準確性。

愛默蕾大學新藥中心共同主任傅海安教授(Professor Haian Fu)指出，動物模型與人體存在生理差異，常導致實驗結果失準。人類類器官模型可更精準預測藥物在人體的效果，提高研發成功率，同時節省時間與成本，成為未來藥物研發的重要趨勢。

Kuo表示，透過人類類器官模型，不僅能模擬癌症及免疫反應，還能提供個人化藥物治療的可能性，對未來精準醫療發展具有重大意義。

