中佛州華人主創喜劇短片《唐人街街區派對》 榮獲獨立電影人協會2025 Reel Challenge電影節最佳音樂獎

默片喜劇唐人街區派對海報。(劉濤提供)

中佛州首部由華人 團隊主創的喜劇短片《唐人街街區派對》（How to Throw a Block Party in Chinatown），日前於獨立電影人協會（Organization of Independent Filmmakers, OIF）主辦的「2025 Reel Challenge短片影展」中，榮獲最佳音樂獎，為華人影像創作在主流獨立電影平台再添佳績。

該片為本屆影展中唯一由華裔 團隊參展的作品，由奧蘭多華人協會與當地影視公司 Orange Heart Film Productions 聯合出品。影片以一對中美聯姻的小夫妻為主角，描述他們創業推廣原創珍珠奶茶，並向唐人街各路藝術家拜師學藝、學習專業技藝的趣味過程，透過幽默手法展現華人社區的多元文化能量。

《唐人街街區派對》採用彩色默片形式呈現，全片無對白，透過誇張肢體表演、動作設計與武打橋段推進敘事，極具風格特色。原創音樂成為影片靈魂，成功串聯各段喜劇場面。導演、編劇與剪輯楊春曉（Clio Yang）與兩位美國作曲家 Jeremiah Chew 及 Ryan Andrew Irizarry 跨文化合作，從中國傳統琵琶名曲《十面埋伏》、京劇 《梨花頌》，延伸至當代動作電影配樂、搖滾與電子遊戲音樂元素，創作出融合中華韻味與現代節奏的原聲配樂，獲評審高度肯定。

影片於奧蘭多 AMC 電影院放映時座無虛席，觀眾反應熱烈。製片人兼女主角陳哈妮代表團隊上台領獎時表示，這是一部具有濃厚中國文化背景的喜劇默片，而音樂由非華裔作曲家完成，創作過程中花費大量時間溝通與磨合，最終獲得最佳音樂獎，對默片作品而言意義非凡，也再次印證「藝術無國界」。

劇情中，創業夫妻為打響名號，在唐人街舉辦街區派對，邀請左鄰右舍與多位華人藝術家同台亮相，包括曾獲澳門世界體育總會亞太武搏風雲人物獎的劉濤、曾登上奧斯卡頒獎典禮演出京劇的藝術家喬麗、書法與風水藝術家馮國強，以及川劇變臉、雜技與民族舞蹈表演者等，呈現一場豐富多彩的華人文化饗宴。

陳哈妮畢業於北京電影學院表演系，曾主演3D院線電影《白狐》。導演楊春曉為中佛羅里達大學電影研究所畢業，多年致力於以影像書寫當代華人與華裔在美國的生活故事。男主角則由活躍於美國多地影展、並於英國取得電影與音樂劇碩士學位的演員 Brandon Bourch 擔綱。