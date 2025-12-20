我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

中佛州華人主創喜劇短片《唐人街街區派對》 榮獲獨立電影人協會2025 Reel Challenge電影節最佳音樂獎

記者陳文迪／佛州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
默片喜劇唐人街區派對海報。(劉濤提供)
默片喜劇唐人街區派對海報。(劉濤提供)

中佛州首部由華人團隊主創的喜劇短片《唐人街街區派對》（How to Throw a Block Party in Chinatown），日前於獨立電影人協會（Organization of Independent Filmmakers, OIF）主辦的「2025 Reel Challenge短片影展」中，榮獲最佳音樂獎，為華人影像創作在主流獨立電影平台再添佳績。

該片為本屆影展中唯一由華裔團隊參展的作品，由奧蘭多華人協會與當地影視公司 Orange Heart Film Productions 聯合出品。影片以一對中美聯姻的小夫妻為主角，描述他們創業推廣原創珍珠奶茶，並向唐人街各路藝術家拜師學藝、學習專業技藝的趣味過程，透過幽默手法展現華人社區的多元文化能量。

《唐人街街區派對》採用彩色默片形式呈現，全片無對白，透過誇張肢體表演、動作設計與武打橋段推進敘事，極具風格特色。原創音樂成為影片靈魂，成功串聯各段喜劇場面。導演、編劇與剪輯楊春曉（Clio Yang）與兩位美國作曲家 Jeremiah Chew 及 Ryan Andrew Irizarry 跨文化合作，從中國傳統琵琶名曲《十面埋伏》、京劇《梨花頌》，延伸至當代動作電影配樂、搖滾與電子遊戲音樂元素，創作出融合中華韻味與現代節奏的原聲配樂，獲評審高度肯定。

影片於奧蘭多 AMC 電影院放映時座無虛席，觀眾反應熱烈。製片人兼女主角陳哈妮代表團隊上台領獎時表示，這是一部具有濃厚中國文化背景的喜劇默片，而音樂由非華裔作曲家完成，創作過程中花費大量時間溝通與磨合，最終獲得最佳音樂獎，對默片作品而言意義非凡，也再次印證「藝術無國界」。

劇情中，創業夫妻為打響名號，在唐人街舉辦街區派對，邀請左鄰右舍與多位華人藝術家同台亮相，包括曾獲澳門世界體育總會亞太武搏風雲人物獎的劉濤、曾登上奧斯卡頒獎典禮演出京劇的藝術家喬麗、書法與風水藝術家馮國強，以及川劇變臉、雜技與民族舞蹈表演者等，呈現一場豐富多彩的華人文化饗宴。

陳哈妮畢業於北京電影學院表演系，曾主演3D院線電影《白狐》。導演楊春曉為中佛羅里達大學電影研究所畢業，多年致力於以影像書寫當代華人與華裔在美國的生活故事。男主角則由活躍於美國多地影展、並於英國取得電影與音樂劇碩士學位的演員 Brandon Bourch 擔綱。

團隊表示，未來一年《唐人街街區派對》將持續參與北美各大影展，讓更多觀眾看見華人社區的創意與活力。

京劇名旦喬麗在片中教京劇一景。(劉濤提供)
京劇名旦喬麗在片中教京劇一景。(劉濤提供)
功夫大師劉濤(中)武術指導男主角Brandon Bourch(右)和女主角陳哈妮...
功夫大師劉濤(中)武術指導男主角Brandon Bourch(右)和女主角陳哈妮。(劉濤提供)
由華人團隊製作、導演和擔任主要演出的《唐人街區派對》獲最佳音樂獎，女主陳哈妮代表...
由華人團隊製作、導演和擔任主要演出的《唐人街區派對》獲最佳音樂獎，女主陳哈妮代表領獎發表感言。(劉濤提供)
紅衣服頂罈子的前華協會長、也是雜技名家魏久峰(劉濤提供)
紅衣服頂罈子的前華協會長、也是雜技名家魏久峰(劉濤提供)
帶領社區參與電影演出的現任奧蘭多華協會長馮國強，擅長書法、風水。(劉濤提供)
帶領社區參與電影演出的現任奧蘭多華協會長馮國強，擅長書法、風水。(劉濤提供)

華人 華裔 京劇

上一則

華人洗錢 佛州查扣150萬加密貨幣

下一則

美亞攜手華盟 推動華社食品發放

延伸閱讀

觀影說劇╱「大濛」成金馬贏家 陳玉勳憶往事感謝李安

觀影說劇╱「大濛」成金馬贏家 陳玉勳憶往事感謝李安
佛州擬取消學童部分疫苗強制接種 家長砲聲隆隆

佛州擬取消學童部分疫苗強制接種 家長砲聲隆隆
佛州小飛機迫降州際公路 撞上行駛中汽車 驚魂畫面全都錄

佛州小飛機迫降州際公路 撞上行駛中汽車 驚魂畫面全都錄
短片獲肯定 華人導演韓嘯：誤打誤撞靠熱情指引

短片獲肯定 華人導演韓嘯：誤打誤撞靠熱情指引

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年