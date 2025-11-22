北卡移民掃蕩或結束 ICE轉往紐奧良

抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡 夏樂-梅克倫堡警察局(Charlotte-Mecklenburg Police)稍早在社群媒體上表示，收到「可靠消息」，邊境 巡邏人員已於20日早晨離開；梅克倫堡郡警長(Mecklenburg County Sheriff)也提到，聯邦官員確認「夏樂之網」(Operation Charlotte's Web)行動已結束。不過，國土安全部 發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)隨後表示：「這項行動尚未結束，也不會在近期停止。」

梅郡警長麥克法登(Garry McFadden)聲明表示，聯邦官員確認代號「夏樂之網」(Operation Charlotte's Web)的行動已結束，但特工仍會照常行動。夏洛特-梅克倫堡警察局則表示，收到「可靠消息」，行動中負責的邊境巡邏人員已於20日早晨離開。

國土安全部則指出，聯邦機構仍持續鎖定「最危險的非法外籍犯罪者」，過去五天已有約370人被捕。下一站將前往紐奧良(New Orleans)，展開代號「沼澤掃蕩(Swamp Sweep)」行動，數百名聯邦部隊可能於21日抵達，並計畫於12月初啟動掃蕩。

夏樂民主黨籍的市長利勒斯(Vi Lyles)20日在社媒X表示，探員逐漸離開該市，她為社區、居民、企業，以及所有受此次行動影響的人感到寬慰。

北卡共和黨發言人莫爾瑟(Matt Mercer)對此次掃蕩行動表示肯定。國土安全部指出，選擇北卡作為行動目標，是因當地所謂的「庇護政策」限制地方執法機構與聯邦移民部門合作。

這波掃蕩行動中，約100人曾聚集在夏樂當地一處家得寶(Home Depot)外抗議。逮捕行動也在移民社區造成恐懼效應，例如學生缺課率上升，小商店與餐廳暫停營業以避免與聯邦特工發生衝突。

夏洛特一處自助洗衣店業者表示，店裡的顧客在上周末見到附近商店出現特工後，急忙跑離，衣物都還留在洗衣機與烘乾機內。