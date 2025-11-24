亞城僑界發起連署 促亞特蘭大直航台北

為促成亞特蘭大(ATL)至台北(TPE)的直飛航班，促進兩地經貿往來，觀光旅遊及各項交流。甘斯維爾台灣商會近期發動連署。(連署網站)

近年美東南地區人口快速成長，亞特蘭大 都會區人口已達600萬，其中包含大量亞裔 居民與留學生，且台灣企業與當地科技及製造業合作密切，商務往來需求強烈。為此，喬治亞州甘斯維爾台灣商會日前發起連署，呼籲航空公司與相關單位開設亞特蘭大(ATL)至台北(TPE)的直飛航班，以促進兩地經貿、觀光與文化交流。

連署書指出，亞特蘭大為多家財星500大企業總部所在地，包括家得寶(Home Depot)、聯合包裹(UPS)、達美航空 (Delta Air Lines)、可口可樂(Coca-Cola)等；而台灣則有台積電、鴻海、聯發科等知名科技大廠，兩地間商務旅客往返需求增長。

亞城的Hartsfield-Jackson國際機場為全美最大航空樞紐，轉機效率高、潛力大。但目前台北到亞城航線不便，旅客需經芝加哥、達拉斯或洛杉磯轉機，單程多耗費4至6小時。若開通直航，不僅能吸引更多美國遊客探索台灣，也便利旅居美東南的台灣人及留學生返鄉。新航線還可提升台灣在美東南地區的能見度，深化文化與經貿連結；若配合長榮、華航及達美國內線網絡，更能形成高效轉機體系。

旅美近20年的Amanda林表示，亞城氣候宜人、生活水準合理，是許多台僑的落腳地，但往返台北十分耗時，尤其帶小孩或照顧年邁父母時更加不便，她盼望直航能早日開通。僑務委員張崧軒指出，亞城機場為達美航空總部所在地，也是美東南重要樞紐，連接拉丁美洲與全球航點，台北作為亞洲交通門戶，一旦直航，可惠及附近約200萬個亞裔並擴及其他族群，增加雙邊文化與經貿交流。

甘斯維爾台灣商會會長劉紹鵬呼籲亞城及美東南僑胞與友人多加連署並宣傳，讓中華民國交通部民用航空局、桃園國際機場公司、長榮航空、華航及達美航空充分了解民眾需求，進行商業及客源評估。

連署網址：https://reurl.cc/Zl189a