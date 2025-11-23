我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

喬州爆今年第5起禽流感 14萬隻雞遭撲殺

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一般情況下，如雞隻感染禽流感，都會進行撲殺。(pexels)
一般情況下，如雞隻感染禽流感，都會進行撲殺。(pexels)

喬治亞州農業官員表示，戈登郡(Gordon)一家養雞場，日前爆發了州內今年第五起禽流感疫情，導致約14萬隻肉雞被撲殺。

這也是喬州今年商業家禽養殖場中確認的第三起禽流感疫情。先前兩次分別發生在埃爾伯特郡(Elbert)同一家族擁有的鄰近雞群。今年1月及9月，克萊頓郡(Clayton)和亨利郡(Henry)居民的自家後院家禽也發現了禽流感病例。

州農業廳發言人阿格文特(Matthew Agvent)表示，由於戈登郡病例的監測和清理工作由州府機構負責，聯邦政府關門的影響有限。

該養雞場業者起初懷疑遭禽流感感染，隔天將樣本送往喬州家禽實驗室網路(Georgia Poultry Laboratory Network)進行檢測。該實驗室很快確認了禽流感病例，聯邦農業部實驗室也做出進一步確認。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)微生物學和免疫學教授 Andrew Pekosz今年稍早表示，這種疾病可以從受感染的鳥類傳播給參與清理工作的人類。

喬州農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)表示，喬州規模達77.5億元的商業家禽產業是全美最大的商業家禽產業之一，因此禽流感「構成了嚴重威脅」。

疫情爆發後，距離受感染雞群6.2哩範圍內的51家商業家禽養殖場已被隔離，並持續進行檢測。

據農業部稱，自2022年2月美國爆發禽流感疫情以來，喬州約有34萬5530隻禽鳥受到影響。

農業部表示，春季和秋季禽流感病例較高，因為這兩個季節是野生鳥類遷徙的季節。過去一段時間，科羅拉多州、佛羅里達州、伊利諾州、密西根州、密蘇里州、紐約州、南達科他州和威斯康辛州的野生鳥類中均檢測到了禽流感病毒。

最近，加拿大阿伯塔省(Alberta)一家動物園的遊客被建議進行禽流感檢測，因為該園鳥類被發現感染了病毒。

人類感染禽流感的主要症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛和紅眼症(結膜炎)。如果醫院發現人類感染病例，必須在7天內向州府報告。

禽流感 喬州 疫情

上一則

遭蜱蟲叮咬引發對肉過敏 新州男吃漢堡致死爆首例

下一則

食安專家提4守則：感恩節火雞這樣做最安全防菌

延伸閱讀

疫情期間州府採購個人防護用品 孫雯深度參與

疫情期間州府採購個人防護用品 孫雯深度參與
打撃零售盜竊見效 逾260萬元商品被追回

打撃零售盜竊見效 逾260萬元商品被追回
「轉角就是大麻店」華人家長怒 26學區籲州府修法補疏失

「轉角就是大麻店」華人家長怒 26學區籲州府修法補疏失
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

熱門新聞

喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
邊境巡邏隊指揮官博維諾(左)與探員17日在夏樂執行移民掃蕩。(路透)

北卡移民掃蕩行動擴大 增列首府洛麗為目標熱點

2025-11-18 10:03
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海