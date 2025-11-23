喬州爆今年第5起禽流感 14萬隻雞遭撲殺

一般情況下，如雞隻感染禽流感，都會進行撲殺。(pexels)

喬治亞州農業官員表示，戈登郡(Gordon)一家養雞場，日前爆發了州內今年第五起禽流感疫情 ，導致約14萬隻肉雞被撲殺。

這也是喬州 今年商業家禽養殖場中確認的第三起禽流感疫情。先前兩次分別發生在埃爾伯特郡(Elbert)同一家族擁有的鄰近雞群。今年1月及9月，克萊頓郡(Clayton)和亨利郡(Henry)居民的自家後院家禽也發現了禽流感病例。

州農業廳發言人阿格文特(Matthew Agvent)表示，由於戈登郡病例的監測和清理工作由州府機構負責，聯邦政府關門的影響有限。

該養雞場業者起初懷疑遭禽流感感染，隔天將樣本送往喬州家禽實驗室網路(Georgia Poultry Laboratory Network)進行檢測。該實驗室很快確認了禽流感病例，聯邦農業部實驗室也做出進一步確認。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)微生物學和免疫學教授 Andrew Pekosz今年稍早表示，這種疾病可以從受感染的鳥類傳播給參與清理工作的人類。

喬州農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)表示，喬州規模達77.5億元的商業家禽產業是全美最大的商業家禽產業之一，因此禽流感「構成了嚴重威脅」。

疫情爆發後，距離受感染雞群6.2哩範圍內的51家商業家禽養殖場已被隔離，並持續進行檢測。

據農業部稱，自2022年2月美國爆發禽流感疫情以來，喬州約有34萬5530隻禽鳥受到影響。

農業部表示，春季和秋季禽流感病例較高，因為這兩個季節是野生鳥類遷徙的季節。過去一段時間，科羅拉多州、佛羅里達州、伊利諾州、密西根州、密蘇里州、紐約州、南達科他州和威斯康辛州的野生鳥類中均檢測到了禽流感病毒。

最近，加拿大阿伯塔省(Alberta)一家動物園的遊客被建議進行禽流感檢測，因為該園鳥類被發現感染了病毒。

人類感染禽流感的主要症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛和紅眼症(結膜炎)。如果醫院發現人類感染病例，必須在7天內向州府報告。