我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

St. Jude 想象學院25週年為患兒打造不中斷求學之路

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
小病患Rinoa在想象學院學習。(St. Jude提供)
小病患Rinoa在想象學院學習。(St. Jude提供)

以治療兒童癌症及重症疾病聞名全球的St. Jude兒童研究醫院，不僅致力於醫療突破，也深知教育對孩子未來的重要性。由Chili’s冠名支持的St. Jude想象學院(Imagine Academy)今年邁入25週年，持續為接受治療的患兒提供量身打造的教育支援，確保他們在漫長的療程中仍能維持學習進度、保持信心與希望。

St. Jude堅守理念：患兒家庭不需支付治療、交通及住宿費用，只需專注照顧孩子。教育同樣是患兒身心健康的一部分，因此想象學院成為醫療團隊的重要夥伴，鼓勵學生在身體允許的情況下盡早重新連結學習與同儕生活，維持正常童年節奏。

「我們深知教育是孩子未來的基石。」想象學院負責人Alli Leslie表示，「協助學生在治療期間持續前進，能支持他們重建對未來的希望，也替長遠幸福奠定基礎。」

想象學院獲Cognia認證為「特殊目的學校」。學生學籍保留於原就讀學校，而 St. Jude 教師依孩子需求規劃個別教學計畫，並協助家庭與學校溝通、爭取必要資源。每名新患者入院時都會接受教育評估，以便安排最合適的學習支持。

目前學院有23名全職教職員，每日服務約150名學生，並有義工協助，小學至高中學生每週授課三次，幼兒則為每週兩次。除課堂外，教育協調團隊也指導家長認識學習需求，必要時親自聯繫學校，為孩子建立支持系統。

Leslie強調，最終目標是讓學生能主動表達需求，未來無論回到校園、進入大學或職場，都能勇敢為自己的權益發聲。

多年來，許多曾在St. Jude接受治療的學生重返校園並順利畢業，他們經常回到醫院探望教師，分享喜悅與成長。癌症康復者Archie說：「St. Jude的一對一教學幫助我不但追上進度，有的科目還超前。這讓我順利畢業，我永遠心存感激。」

對師長而言，看到學生實現看似遙遠的學業里程碑，是最動人的成果。「最讓人自豪的，就是學生回來時會特地來找我們。」教師Kaci Richardson分享，「那代表我們的陪伴在他們生命中留下力量。」

癌症

上一則

冷血槍殺芝城2華男 陪審團裁決25歲非裔嫌一級謀殺罪成

下一則

逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久

延伸閱讀

珍妮佛安妮斯頓官宣新戀情：親愛的，生日快樂

珍妮佛安妮斯頓官宣新戀情：親愛的，生日快樂
70歲再當奶爸 「歡樂酒店」男主凱爾西格拉默迎第8娃

70歲再當奶爸 「歡樂酒店」男主凱爾西格拉默迎第8娃
「Art Can Share Love」慈善藝術節10.26登場

「Art Can Share Love」慈善藝術節10.26登場
紐約采風╱迎接萬聖節 全市辦137場無車活動

紐約采風╱迎接萬聖節 全市辦137場無車活動

熱門新聞

芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」