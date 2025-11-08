St. Jude 想象學院25週年為患兒打造不中斷求學之路

小病患Rinoa在想象學院學習。(St. Jude提供)

以治療兒童癌症 及重症疾病聞名全球的St. Jude兒童研究醫院，不僅致力於醫療突破，也深知教育對孩子未來的重要性。由Chili’s冠名支持的St. Jude想象學院(Imagine Academy)今年邁入25週年，持續為接受治療的患兒提供量身打造的教育支援，確保他們在漫長的療程中仍能維持學習進度、保持信心與希望。

St. Jude堅守理念：患兒家庭不需支付治療、交通及住宿費用，只需專注照顧孩子。教育同樣是患兒身心健康的一部分，因此想象學院成為醫療團隊的重要夥伴，鼓勵學生在身體允許的情況下盡早重新連結學習與同儕生活，維持正常童年節奏。

「我們深知教育是孩子未來的基石。」想象學院負責人Alli Leslie表示，「協助學生在治療期間持續前進，能支持他們重建對未來的希望，也替長遠幸福奠定基礎。」

想象學院獲Cognia認證為「特殊目的學校」。學生學籍保留於原就讀學校，而 St. Jude 教師依孩子需求規劃個別教學計畫，並協助家庭與學校溝通、爭取必要資源。每名新患者入院時都會接受教育評估，以便安排最合適的學習支持。

目前學院有23名全職教職員，每日服務約150名學生，並有義工協助，小學至高中學生每週授課三次，幼兒則為每週兩次。除課堂外，教育協調團隊也指導家長認識學習需求，必要時親自聯繫學校，為孩子建立支持系統。

Leslie強調，最終目標是讓學生能主動表達需求，未來無論回到校園、進入大學或職場，都能勇敢為自己的權益發聲。

多年來，許多曾在St. Jude接受治療的學生重返校園並順利畢業，他們經常回到醫院探望教師，分享喜悅與成長。癌症康復者Archie說：「St. Jude的一對一教學幫助我不但追上進度，有的科目還超前。這讓我順利畢業，我永遠心存感激。」

對師長而言，看到學生實現看似遙遠的學業里程碑，是最動人的成果。「最讓人自豪的，就是學生回來時會特地來找我們。」教師Kaci Richardson分享，「那代表我們的陪伴在他們生命中留下力量。」