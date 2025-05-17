我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

鈦金牙科專攻植牙與牙周治療 幫助病患恢復口腔健康 更重拾笑容與自信

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
擁有牙齒植牙和牙周病專業執照的尹醫師(James Yoon)。(鈦金牙科提供)
擁有牙齒植牙和牙周病專業執照的尹醫師(James Yoon)。(鈦金牙科提供)

在通膨壓力與醫療費用節節上升的當下，消費者對專業牙科服務的期待不僅限於技術層面，更重視療效與價值兼具的選擇。位於Duluth華人商圈的鈦金牙科診所（Titanium Dental Implants And Periodontics），由植牙與牙周專科醫師尹醫師（Dr. James Yoon）親自坐診，便是這樣一間深獲好評的牙科專業機構。

尹醫師擁有牙周病與植牙專業碩士學位，並獲得喬治亞州正式認證為牙齦手術專科醫師。他的醫術與細膩的病患照護態度，在Google平台累積了超過4000則5顆星滿分評價，患者一致認為他是「真正關心病人」、「手術細心、術後關懷到位」的優秀醫師。

診所成立以來，尹醫師始終秉持「像對待家人一樣照顧病患」的理念。他指出，決心專攻牙周病學與植牙，是因為看到父母長年辛苦工作卻忽略牙齒保健，導致牙齒提早脫落，需要透過植牙重建生活品質。他將這份對家人的愛，化為投身牙科醫療的初心與動力。

從喬治亞大學生物系畢業後，尹醫師曾加入美國志工團（AmeriCorps），參與森林防火、災區重建與原住民保育等艱辛任務。這段經歷培養了他以人為本、服務社會的精神，並促使他回到喬治亞攻讀牙醫學學位，後續更於俄勒岡州攻得牙周病學碩士。

為貼近社區與服務上班族，鈦金牙科提供週六與週日預約門診，讓病患不必請假也能獲得及時照護。考量經濟因素，目前植牙含牙冠特惠一顆僅需$1999起，為東南部地區少見的高品質平價選擇。

尹醫師強調：「我們不只是幫助病患恢復口腔健康，更是幫助他們重拾笑容與自信。」

鈦金牙科診所電話：888-414-6752，電郵：[email protected]，網址：www.titaniumdental.net，地址：3796 Satellite Blvd, Suite 101, Duluth, GA 30096。

原住民 喬治亞州 華人

上一則

新州水療中心暗藏賣淫 警查獲絨毛泰迪熊藏60萬現金

下一則

亞城台美學校結業式 展現學習成果

延伸閱讀

牙膏要擠多少？ 醫：1粒花生大小就夠 而且要擠進刷毛裡

牙膏要擠多少？ 醫：1粒花生大小就夠 而且要擠進刷毛裡
李晶晶牙科歡慶15周年 植牙優惠

李晶晶牙科歡慶15周年 植牙優惠
金氏牙科 5.31前首次單顆植牙全包價2500元

金氏牙科 5.31前首次單顆植牙全包價2500元
志愷牙科診所提供全方位牙科治療服務

志愷牙科診所提供全方位牙科治療服務

熱門新聞

長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

2025-05-14 12:30
威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由，13日遭大陪審團起訴。（美聯社）

阻ICE執法 威州女法官遭大陪審團起訴 最高可關6年

2025-05-14 08:52
奧卡諾根郡警長辦公室和救難隊獲報後趕赴山難現場搜尋死者遺體。(美聯社)

攀岩墜谷3同伴死 他重傷花數十小時找到電話報警

2025-05-14 19:48
警方突擊位於愛迪生市(Edison)的Bliss Spa水療中心，47歲的迪恩諾和另四名女子被捕。(google map)

新州水療中心暗藏賣淫 警查獲絨毛泰迪熊藏60萬現金

2025-05-16 18:15
芝加哥士兵球場的碧昂絲演唱會，因狂風暴雨延遲了至少兩小時開唱。(士兵球場氣候監視攝影機截圖)

芝93度高溫破64年紀錄後雷暴橫掃

2025-05-16 10:05
網路最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效。(美聯社)

「筆電挑戰」異物插入USB槽 新州15歲少年被控縱火

2025-05-10 21:28

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋