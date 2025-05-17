鈦金牙科專攻植牙與牙周治療 幫助病患恢復口腔健康 更重拾笑容與自信

擁有牙齒植牙和牙周病專業執照的尹醫師(James Yoon)。(鈦金牙科提供)

在通膨壓力與醫療費用節節上升的當下，消費者對專業牙科服務的期待不僅限於技術層面，更重視療效與價值兼具的選擇。位於Duluth華人 商圈的鈦金牙科診所（Titanium Dental Implants And Periodontics），由植牙與牙周專科醫師尹醫師（Dr. James Yoon）親自坐診，便是這樣一間深獲好評的牙科專業機構。

尹醫師擁有牙周病與植牙專業碩士學位，並獲得喬治亞州 正式認證為牙齦手術專科醫師。他的醫術與細膩的病患照護態度，在Google平台累積了超過4000則5顆星滿分評價，患者一致認為他是「真正關心病人」、「手術細心、術後關懷到位」的優秀醫師。

診所成立以來，尹醫師始終秉持「像對待家人一樣照顧病患」的理念。他指出，決心專攻牙周病學與植牙，是因為看到父母長年辛苦工作卻忽略牙齒保健，導致牙齒提早脫落，需要透過植牙重建生活品質。他將這份對家人的愛，化為投身牙科醫療的初心與動力。

從喬治亞大學生物系畢業後，尹醫師曾加入美國志工團（AmeriCorps），參與森林防火、災區重建與原住民 保育等艱辛任務。這段經歷培養了他以人為本、服務社會的精神，並促使他回到喬治亞攻讀牙醫學學位，後續更於俄勒岡州攻得牙周病學碩士。

為貼近社區與服務上班族，鈦金牙科提供週六與週日預約門診，讓病患不必請假也能獲得及時照護。考量經濟因素，目前植牙含牙冠特惠一顆僅需$1999起，為東南部地區少見的高品質平價選擇。

尹醫師強調：「我們不只是幫助病患恢復口腔健康，更是幫助他們重拾笑容與自信。」

鈦金牙科診所電話：888-414-6752，電郵：[email protected]，網址：www.titaniumdental.net，地址：3796 Satellite Blvd, Suite 101, Duluth, GA 30096。